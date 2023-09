Dopo la rivelazione di Amato sulla strage di Ustica, ecco i primi commenti

La rivelazione fatta dall'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato apre un'enorme voragine sulla strage di Ustica del 1980

La rivelazione fatta dall’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato apre un’enorme voragine sulla strage di Ustica del 1980. L’aereo che precipitò nel mese di giugno dell’anno precedentemente citato è uno dei casi più misteriosi, nonché una delle vicende giudiziarie più complessa d’Italia.

Questa mattina, dalle colonne de La Repubblica hanno fatto riaprire le ipotesi e le “ferite” della strage del Dc9 precipitato appartenente alla compagnia Itavia, il quale partiva da Bologna e doveva atterrare all’aeroporto di Punta Raisi con a bordo circa 80 passeggeri, delle dichiarazioni dell’ex premier Amato.

L’ex presidente del Consiglio dei Ministri sostanzialmente ha rivelato che i responsabili dell’incidente aereo sarebbero i francesi. Ha riferito in occasione di questa intervista che la Francia sarebbe stata pronta a voler uccidere Gheddafi, così avrebbero preparato il colpo. Tuttavia, l’ex generale libico (morto nel 2011, ndr.) sarebbe stato avvisato addirittura da Bettino Craxi e il piano architettato non sarebbe riuscito. Inoltre, Amato ha affermato che secondo le versioni fra la “più credibile”, oltre alla responsabilità della Francia vi sarebbe anche lo zampino degli “americani”.

Sono parole forti quelle pronunciate, e riportate dal quotidiano La Repubblica, da Giuliano Amato. Infatti, stanno arrivando i primi commenti dall’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepresidente e ministro Matteo Salvini e pare che vi sarebbe una prima risposta dalla Francia, dopo che l’ex premier ha chiesto a Macron di scusarsi.

Meloni in prima battuta ha commentato in questo modo: “Quelle di Giuliano Amato su Ustica sono parole importanti che meritano attenzione. Il presidente Amato precisa però che queste parole sono frutto di personali deduzioni”.

“Premesso che nessun atto riguardante la tragedia del Dc 9 è coperto da segreto di Stato, e che nel corso dei decenni è stato svolto dall’autorità giudiziaria e dalle Commissioni parlamentari di inchiesta un lungo lavoro, chiedo al presidente Amato di sapere se, oltre alle deduzioni, sia in possesso di elementi che permettano di tornare sulle conclusioni della magistratura e del Parlamento, e di metterli eventualmente a disposizione, perché il governo possa compiere tutti i passi eventuali e conseguenti”, conclude il premier.

Matteo Salvini, sulla stessa scia ha detto: “Giuliano Amato ha rilasciato dichiarazioni di inaudita gravità a proposito di Ustica: è assolutamente necessario capire se ci sono anche elementi concreti a sostegno delle sue parole. Visto il peso delle affermazioni di Amato e il suo ruolo rilevante all’epoca dei fatti, attendiamo commenti delle autorità francesi”.

La risposta dall’Eliseo

“Non abbiamo nessun commento da fare in proposito”. Fonti dell’Eliseo interpellate dall’Adnkronos hanno risposto così alla richiesta di commentare quanto sostenuto da Giuliano Amato in un’intervista a Repubblica, nella quale l’ex premier invita il presidente Emmanuel Macron a chiedere scusa per la responsabilità francese nella strage di Ustica.