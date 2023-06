Commissione Affari istituzionali, riforma ex Province

In commissione Antimafia audizioni su gestione Ast e Cobas-Codir

Palermo – La commissione Bilancio ha in agenda l’esame dei disegni di legge in materia di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ed il parere sulle norme per l’istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie.

La commissione Attività produttive esamina il riordino della normativa sulle cave e svolge l’audizione dell’assessore regionale per l’Agricoltura sulla revoca degli incarichi dirigenziali nei consorzi di bonifica di Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina.

Le bozze di legge sulle azioni a supporto dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, i provvedimenti per frenare lo spopolamento dell’Isola per questioni lavorative sono all’attenzione della commissione Cultura, formazione e lavoro.

La gestione dell’Azienda siciliana trasporti, il personale regionale comandato negli Uffici della giustizia ordinaria sono i temi delle audizioni in programma in commissione Antimafia con i rappresentanti dell’Ast e del sindacato Cobas-Codir.

La commissione Affari istituzionali esamina il nuovo ordinamento della polizia locale e le norme in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane. Una riforma, quest’ultima, che punta a reintrodurre gli enti di area vasta con elezione da parte dei cittadini. Intanto l’Ars ha approvato la legge che proroga di un anno il commissariamento delle ex Province in attesa della nuova norma. Con l’attuale sistema di elezioni di secondo livello alle urne sarebbero chiamati solo i sindaci e i consiglieri comunali.

