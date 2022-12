Commissione Bilancio, audizione su zone franche montane

Audizioni e disegni di legge impegnano le commissioni

Palermo – Audizioni e disegni di legge impegnano le commissioni, dove intanto continua il giro istituzionale degli assessori regionali che illustrano le linee e i tempi d’attuazione dei programmi.

La commissione Affari istituzionali ascolta il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile in tema di personale ed esamina la richiesta di parere sulla nomina del commissario liquidatore del Consorzio Asi Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina.

La commissione Bilancio svolge l’audizione dei sindaci delle zone franche montane. I deputati hanno in agenda anche il parere sulla riprogrammazione di risorse nel piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito del sostegno alle imprese contro il caro energia. Tema, quest’ultimo, anche all’attenzione della commissione attività Ue. I parlamentari della commissione per le questioni europee ascoltano, inoltre, l’assessore regionale per l’Economia, Marco Falcone sullo stato di attuazione del programma operativo Fesr 2014/2020.

In commissione Cultura l’assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato illustra le linee programmatiche.

In commissione Servizi sociali e sanitari l’assessore regionale per la Salute, Giovanna Volo, e l’associazione medici dentisti, Medeac intervengono nell’ambito della medicina specialistica convenzionata esterna nel territorio dell’Asp di Palermo. La commissione, tra i disegni di legge, ha all’ordine del giorno l’esame delle bozze in materia di servizio di psicologia delle cure primarie.

Twitter:@gionaccari