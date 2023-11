Commissione Cultura, norme per i giovani universitari

Commissione Salute, prosegue l’esame dei disegni di legge sul cargiver familiare

Palermo – Il disegno di legge sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero è all’attenzione della commissione Affari istituzionali.

La commissione Bilancio esamina le bozze che contengono i debiti fuori copertura finanziaria e ha in programma il parere sulle riforme dei consorzi bonifica e delle ex Province.

La commissione Statuto prosegue il ciclo di audizioni sull’autonomia differenziata e sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep).

La commissione Attività produttive ha in agenda l’approvazione del bilancio finale di liquidazione dell’Espi, l’Ente siciliano per la promozione industriale.

In commissione Cultura le bozze di legge in materia di turismo e di finanziamenti ai giovani universitari.

La commissione Salute prosegue l’esame dei disegni di legge sul cargiver familiare e sugli interventi per risolvere la carenza di medici sul territorio. In commissione l’assessore regionale per la Sanità è chiamata a riferire sull’assegnazione in comando dei dirigenti medici dell’ospedale Cimino di Termini Imerese al trauma Center di Villa Sofia di Palermo; sul pagamento degli stipendi dei lavoratori della Cooperativa Faro 85 impegnati al centro Don Orione di Messina e sul Policlinico Gaetano Martino.

La commissione Ue svolge le audizioni dell’assessore regionale per l’Energia sui lavori finanziati con i fondi Pnrr Sicilia e dell’assessore regionale per la Salute sulla realizzazione del complesso ospedaliero di Siracusa.

