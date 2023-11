Commissioni, documenti finanziari e audizioni a tutto campo

Questa settimana i temi economici attraversano anche molte audizioni

Palermo – Il bilancio di previsione della Regione siciliana e la Legge di stabilità 2024-2026 sono in primo piano nell’agenda delle commissioni.

Questa settimana i temi economici attraversano anche molte audizioni.

La commissione Bilancio ascolta le rappresentanze sindacali, le associazioni di categoria, l’assessore regionale per la Salute e il presidente di Anci Sicilia sui contenuti dei documenti contabili della Regione per l’esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026. Mercoledì in commissione la spesa dei fondi extraregionali è il tema dell’audizione del dirigente del Dipartimento Programmazione.

In commissione Ue è in calendario l’audizione dell’assessore regionale per l’Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sullo stato di avanzamento finanziario del Pnrr Sicilia.

La commissione Statuto ascolta il presidente della commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità nell’ambito dell’autonomia finanziaria (federalismo fiscale, articolo 119 della Costituzione).

La crisi del settore zootecnico è al centro dell’audizione della commissione Attività produttive con l’assessore regionale per l’agricoltura.

In tema sanitario la sesta commissione ascolta l’assessore regionale per la Salute sui servizi erogati negli ospedali di Sant’Agata di Militello e di Milazzo.

In commissione Antimafia gli incendi che hanno devastato la Sicilia sono al centro delle audizioni dei dirigenti generali della Protezione Civile e del Comando del corpo forestale.

Twitter:@gionaccari