Il Comune di Noto potenzia la rete elettrica

Inaugurata la nuova cabina elettrica smart di via Salvatore La Rosa che risponderà in caso di eventuali interruzioni di corrente dovute a eventi climatici avversi

NOTO (SR) – Nel territorio comunale di Noto si stanno portando avanti alcuni interventi volti all’efficientamento e potenziamento della rete elettrica.

Tra questi figura l’inaugurazione della cabina elettrica smart – tra le prime in Sicilia – in Via Salvatore La Rosa, a cui sono collegate le linee elettriche del centro urbano, in modo da migliorare e potenziare la fornitura di energia elettrica nel territorio netino. All’inaugurazione hanno preso parte il primo cittadino, Corrado Figura, il vice sindaco, Salvo Veneziano, il responsabile territoriale “Enel e-distribuzione” Siracusa – Ragusa, Andrea Pristerà, il management “Enel e-distribuzione” e i rappresentanti della ditta “Reitano”.

La cabina di ultima generazione, realizzata con rinnovati impianti e automazione evoluta, finalizzata al miglioramento della performance di qualità del servizio, avrà un monitoraggio in tempo reale h24, ed avrà una migliore capacità di rispondere ai disagi generati dalle interruzioni, dovute principalmente ad eventi climatici avversi, che, negli anni, hanno arrecato disagi non indifferenti per i cittadini netini, nonché un danno economico per tutte le attività commerciali.

“Lo scorso marzo insieme al management di Enel e-distribuzione, avevamo stabilito gli interventi da fare per implementare le linee elettriche nella nostra Città – ha dichiarato il sindaco Figura – . Abbiamo inaugurato la cabina di trasformazione da media a bassa tensione di ultima generazione. Ciò consentirà alle nostre attività commerciali e alle nostre famiglie di avere una migliore qualità nell’erogazione dell’energia elettrica. Sono stati investiti oltre due milioni e mezzo di euro, in meno di un anno, attraverso un lavoro in sinergia fatto da e-distribuzione e dall’Amministrazione Comunale”.

“La capacità che c’è di lavorare in squadra con i vertici di e-distribuzione ha determinato un grande risultato – ha aggiunto il primo cittadino – . Uno straordinario lavoro che ha consentito alla Città di Noto, dopo anni di disagi, di ampliare le linee elettriche in Città”.

“La cabina elettrica inaugurata in Via Salvatore La Rosa, grazie ai lavori eseguiti da marzo 2022, nel centro urbano di Noto – ha affermato Andrea Pristerà – permetterà di potenziare e rendere la linea elettrica resiliente e digitale. Noto sarà una delle prime Città, all’interno del panorama della Sicilia, a poter godere di questa infrastruttura, tecnologicamente avanzate, volte a migliorare la qualità del servizio e rendere la rete sempre più capace di accogliere nuova produzione da fonte rinnovabile. L’impegno di e-distribuzione continuerà nei prossimi anni in Città, con importanti investimenti, per migliorare sempre di più la qualità tecnica nell’ambito del Comune e dei centri limitrofi”.

Un altro intervento è il completamento dei lavori di restyling della rete elettrica del Lido di Noto. Gli interventi, effettuati da “Enel e-distribuzione” riguardano l’interramento dei cavi dell’alta tensione lungo il viale del Lido di Noto, con conseguente eliminazione dei pali in spiaggia, ormai vetusti. Grazie a questo tipo di progetto, vi sarà un miglioramento, un potenziamento ed una maggiore efficienza della rete con una nuova infrastruttura tecnologicamente avanzata e performante che eliminerà le frequenti interruzioni nell’erogazione della corrente, che spesso si sono verificate negli ultimi anni nella frazione marina.

“Non ci fermeremo. Proseguiremo in questa direzione per potenziare le linee elettriche delle nostre contrade – ha concluso il sindaco Figura – . Nei prossimi mesi, infatti, ci saranno ulteriori interventi, anche nelle contrade”.