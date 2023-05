Centenario Maria Callas: Noto la omaggia con Concerto Orchestra della Scala

Nel suggestivo scenario offerto da una delle capitali italiane del Barocco, il 9 luglio alle 21:30 verrà ricordata il grande soprano.

L’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano omaggia la celebrazione del centenario della nascita di Maria Callas con un grande concerto che si terrà il 9 luglio alle 21:30 nella cornice della scalinata della Cattedrale di Noto. L’evento, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Noto, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana è ideato e prodotto da Mediatica in collaborazione con l’Associazione Concerti Città di Noto.

In un magico contesto

Un palcoscenico teatrale, incastonato tra le architetture di Palazzo Ducezio e della Chiesa di San Nicolo’, ospiterà l’organico dei 65 Maestri della Filarmonica della Scala, diretti da Robert Trevino che eseguiranno due celeberrime pagine del repertorio sinfonico romantico. “L’italiana” di Mendelssohn e la 7° di Bethoven ed un omaggio alla Callas con l’Ouverture della Norma e l’aria “Casta Diva”. Soltanto 800 persone potranno seguire il concerto dal vivo accomodandosi ai piedi della scalinata della Cattedrale in un ambiente esclusivo e di particolare suggestione accedendo anche ad un pacchetto corporate che include biglietto di ingresso, welcome drink, cena post evento e catalogo della serata.

Arte e cultura

Noto, città d’arte e capitale del barocco siciliano, continua così a promuovere il suo progetto culturale ed artistico. Le grandi mostre, gli eventi musicali di vario genere, i tour organizzati per ammirare il barocco, l’appuntamento di maggio dell’Infiorata ed ambiziosi progetti museali stanno delineando per la città e in modo nitido un futuro riservato a quei luoghi che hanno una forte vocazione turistico culturale.