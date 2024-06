Concorsi attivi alla Camera di Commercio: bandi e posti disponibili a giugno 2024

Opportunità in diverse città d'Italia: ecco i bandi da tenere in considerazione.

Concorsi attivi alla Camera di Commercio con scadenza a giugno 2024: ecco i bandi e i posti disponibili e come partecipare.

Quali sono i concorsi attivi alla Camera di Commercio a giugno 2024?

Al momento risultano attivi – per lavorare alla Camera di Commercio, uno dei posti pubblici più ambiti soprattutto per i professionisti del campo economico – i seguenti bandi:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone – Udine : 8 posti, con scadenza 27 giugno 2024. Area inquadramento “Istruttore”, 3 i posti riservati (2 riserva militare, un posto per chi ha concluso il servizio civile universale senza demerito). Appartengono all’area oggetto del concorso “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche”.

: 8 posti, con scadenza 27 giugno 2024. Area inquadramento “Istruttore”, 3 i posti riservati (2 riserva militare, un posto per chi ha concluso il servizio civile universale senza demerito). Appartengono all’area oggetto del concorso “i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche”. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti-Pescara : 7 posti (6 per area Istruttori – vari profili, con scadenza l’1 luglio; 1 posto per assistente all’organizzazione, sviluppo e gestione del personale, area degli istruttori, con scadenza il 17 giugno 2024);

: 7 posti (6 per area Istruttori – vari profili, con scadenza l’1 luglio; 1 posto per assistente all’organizzazione, sviluppo e gestione del personale, area degli istruttori, con scadenza il 17 giugno 2024); Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria-Asti: il terzo concorso di giugno 2024 in questo settore prevede l’assunzione di 6 persone. I posti: 1 posto nel profilo professionale “istruttore processi organizzativi camerali di supporto”; 4 posti nel profilo professionale “istruttore servizi anagrafici, di regolazione del mercato e di e-government” e n 1 posto nel profilo professionale “istruttore servizi promozionali, turismo e orientamento al lavoro”. Scadenza: 3 giugno 2024.

Requisiti

Questi sono i requisiti per partecipare a TUTTI i concorsi attivi alla Camera di Commercio a giugno 2024, molti dei quali comuni a tutti – o quasi – i concorsi pubblici.

Cittadinanza italiana, Paese Ue o altri Paesi in condizioni ammesse dalla legge;

Età compresa tra i 18 anni e l’età prevista per il collocamento a riposo;

Idoneità fisica all’impiego;

Godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare con eventuali obblighi di leva militare;

conoscenza adeguata della lingua italiana (per stranieri);

Non essere esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati licenziati/dispensati/destituiti dall’incarico nella PA per motivi disciplinari, produzione di documenti falsi o persistente insufficiente rendimento;

Non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o ostacolino i rapporti lavorativi con la PA;

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Di seguito, invece, i requisiti specifici per alcuni bandi:

Assistente all’organizzazione, sviluppo e gestione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Chieti)

Il concorso alla Camera di Commercio da 1 posto è riservato agli ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della L. 68/1999.

iscrizione nell’apposito elenco di cui alla Legge 68/1999, tenuto presso il Centro per l’Impiego delle province di Chieti e di Pescara, sia al momento della scadenza del bando sia al momento dell’assunzione.

Come partecipare

I bandi sono disponibili nella sezione apposita delle rispettive Camere di Commercio, così come i requisiti specifici e le informazioni sulle prove dei concorsi. Per tutti i concorsi si presenta domanda in via telematica, attraverso il portale inPa, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/bandi-e avvisi.

Immagine di repertorio