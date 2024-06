Concorsi pubblici giugno 2024: bandi attivi, posti e come partecipare

Dalla sanità alla scuola, dagli Enti locali ai Ministeri: ecco tutti i bandi di giugno.

Concorsi pubblici di giugno 2024: ecco l’elenco completo delle selezioni pubbliche in scadenza e appena pubblicate dagli Enti.

Tantissime le opportunità in diversi settori, dal campo della scuola – con aggiornamento GPS e concorso ATA in corso di svolgimento – a quello degli Enti locali con la maxi avviso Asmel 2024.

Concorsi pubblici giugno 2024, i bandi attivi e le scadenze

Alla data dell’1 giugno 2024 risultano attivi in Italia 238 bandi e avvisi, per un totale di 13.676 posti. A questi si aggiunge anche l’aggiornamento delle graduatorie per lavorare nel mondo della scuola. Di seguito alcune delle principali selezioni attive, con relativa data di scadenza dei bandi:

Concorso allievi carabinieri 2024: l’Arma ha avviato un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3852 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Si tratta del principale concorso pubblico militare attivo a giugno 2024: per fare domanda c’è tempo fino al 26 giugno. Di seguito un approfondimento con requisiti e modalità di partecipazione.

Altro concorso carabinieri riservato ad atleti, 16 posti con bando in scadenza il 14 giugno.

Concorso Ministero dell’Interno per 1248 funzionari, in scadenza il 26 giugno: il Ministero ha indetto una maxi selezione per il reclutamento di funzionari nei ruoli dell’Amministrazione civile. Sono disponibili: 514 posti con il profilo di funzionario economico-finanziario, 49 posti con il profilo di funzionario statistico, 182 posti con il profilo di funzionario informatico, 3 posti con il profilo di funzionario tecnico e 150 posti con il profilo di funzionario linguistico. Di seguito maggiori info.

Concorso magistratura 2024: l’ultimo giorno per fare domanda per questo concorso pubblico è proprio l’1 giugno. Sono 400 i posti a disposizione per aspiranti magistrati ordinari.

Agenzia delle Entrate, concorso Risorse Umane: 80 posti in diverse parti d’Italia. Uno dei bandi più attesi del 2024, che rientra nel piano di assunzioni dell’Agenzia per gli anni 2024 – 2026.

Concorso Ministero della Cultura 2024, 75 posti per funzionari dell’Area delle Elevate Professionalità, in scadenza il 26 giugno.

Maxi Avviso Asmel (info in basso): Enti locali alla ricerca di ben 37 profili in tutta Italia. Scadenza per l’aggiornamento e la formazione degli elenchi degli idonei fissata per il 25 giugno: dal 10 giugno l’inizio delle domande.

(info in basso): Enti locali alla ricerca di ben 37 profili in tutta Italia. Scadenza per l'aggiornamento e la formazione degli elenchi degli idonei fissata per il 25 giugno: dal 10 giugno l'inizio delle domande. Aeronautica Militare, concorso per Tenenti: 29 posti per Tenenti in servizio permanente. In scadenza il 26 giugno. In basso maggiori informazioni su bando, requisiti e modalità di partecipazione.

Comune di Firenze, bando da 28 posti per Funzionari Educatori Nidi in scadenza giorno 8 giugno 2024.

Concorso Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica: 25 posti, bando in scadenza il 27 giugno.

Concorso Regione Emilia Romagna (scadenza 19 giugno 2024): selezione pubblica per coprire 41 posti per l’area degli assistenti amministrativi e dei funzionari. Ecco il bando e i profili ricercati.

Corte dei Conti : due concorsi attivi, il primo per 14 posti per funzionari per la sede di Trento (scadenza 7 giugno) e il secondo per 4 posti da referendario nel ruolo di carriera di magistratura (scadenza 13 giugno).

: due concorsi attivi, il primo per 14 posti per funzionari per la sede di Trento (scadenza 7 giugno) e il secondo per 4 posti da referendario nel ruolo di carriera di magistratura (scadenza 13 giugno). Concorsi sanità: diverse le opportunità nel mondo della sanità. Tra i concorsi pubblici di giugno 2024 in ambito sanitario con maggiori posti a disposizione rientrano: concorso Asp Ragusa (85 posti, scadenza 2 giugno 2024), selezioni dell’Azienda Zero di Padova (oltre 40 posti, scadenza il 20 giugno), concorso Asp Messina (25 posti di dirigente medico, scadenza 9 giugno 2024), concorso per infermieri al Gaslini di Genova (28 posti, scadenza 6 giugno 2024) e concorso Asl Bari (19 posti, varie qualifiche, scadenza 2 giugno).

Concorsi pubblici giugno 2024 in Sicilia

In Sicilia a giugno 2024 sono attivi complessivamente 21 bandi/avvisi di concorso pubblico per un totale di 206 posti, a cui si sommano tutti i concorsi nazionali che prevedono posizioni aperte anche in Sicilia (compreso il maxi concorso del Ministero dell’Interno e anche quello dell’Agenzia delle Entrate per Risorse Umane).

Tra i bandi più importanti si registrano quelli di Asp Ragusa (85 posti, scadenza 2 giugno), quello dell’Oasi di Troina (26 posti, scadenza 23 giugno) e quello dell’Asp di Messina (35 posti, scadenza 9 giugno 2024).

L’Avviso Asmel e le novità del mondo scuola

Una delle novità di giugno 2024 in termini di concorsi pubblici è la pubblicazione del maxi avviso Asmel 2024 finalizzato alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili nei Comuni e negli Enti locali. Sono ben 37 i profili ricercati: alcuni richiedono anche solo l’obbligo scolastico e una qualifica professionali, altri il diploma di maturità o la laurea. Per avere maggiori informazioni, ecco un articolo del QdS dedicato proprio al bando del concorso Asmel.

Nel mondo della scuola, è tempo di novità con gli aggiornamenti delle GPS – graduatorie provinciali delle supplenze – per la terza fascia e il concorso ATA 24 mesi riservato a chi ha almeno due anni di servizio (domande scadute il 30 maggio e graduatorie in arrivo nelle prossime settimane). Ecco alcuni articoli a riguardo.

Come rimanere aggiornati

Per partecipare ai concorsi pubblici in Sicilia o nel resto d’Italia, fare sempre riferimento alle modalità di partecipazione riportate nei bandi. Rimanere aggiornati sui concorsi attivi è molto semplice: basta leggere regolarmente il sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (e sul portale relativo del sito del Ministero dell’Interno) o visitare la sezione “Lavoro” di QdS.it. I bandi, naturalmente, si trovano anche sui siti ufficiali degli Enti che assumono e sul portale inPA per quanto riguarda le selezioni nella pubblica amministrazione.

Immagine di repertorio