Concorsi pubblici di giugno 2024 in Sicilia: ecco i bandi attivi e come fare domanda

Opportunità in campo sanitario, all'università e nel mondo della scuola: ecco i bandi e le scadenze.

Concorsi pubblici di giugno 2024 in Sicilia: ecco i bandi attivi, i posti disponibili e i profili ricercati in diversi ambiti con le relative scadenze.

Si ricorda che l’articolo è in aggiornamento e che si fa riferimento esclusivamente alle selezioni pubbliche regionali con scadenza nel mese di giugno.

I concorsi pubblici di giugno 2024 in Sicilia

Di seguito i concorsi attivi in Sicilia e con scadenza a giugno 2024, con le relative posizioni aperte e i posti disponibili:

Asp Ragusa (scadenza 2 giugno 2024, 85 posti): l’Azienda sanitaria provinciale ragusana seleziona dirigenti medici specializzati in varie discipline. Nell’articolo di seguito maggiori informazioni sui profili ricercati, i ricercati e le modalità di presentazione della domanda. Sempre l’Asp di Ragusa ha attivato un concorso pubblico per selezionare 4 dirigenti psicologi e un dirigente biologo (scadenza 2 giugno 2024 anche in questo caso).

Asp Messina (scadenza 9 giugno 2024, 35 posti): assunzioni per 35 dirigenti medici a tempo indeterminato. Di seguito le informazioni utili.

Oasi di Troina (scadenza 23 giugno, 26 posti): tra i concorsi pubblici attivi in Sicilia a giugno 2024 c’è quello per la selezione – a tempo pieno e indeterminato – di 26 dirigenti medici.

Concorso al Policlinico di Messina (scadenza 13 giugno, 10 posti): ancora una selezione nel campo della sanità in Sicilia, ma non solo per medici. Si cercano 10 assistenti amministrativi. Sempre al Policlinico di Messina è attiva una selezione per 8 dirigenti medici di chirurgia generale (scadenza 23 giugno).

Concorsi all’Università di Palermo (scadenza 20 giugno): due selezioni attive per un totale di 10 posti per professori di seconda fascia. Di seguito maggiori informazioni su bandi, classi di concorso e modalità di partecipazione.

Sempre all’ Università di Palermo , fino al 10 giugno c’è tempo per candidarsi al concorso per l’assunzione a tempo determinato (12 mesi) di due collaboratori del settore amministrativo per il polo di Trapani.

, fino al 10 giugno c’è tempo per candidarsi al concorso per l’assunzione a tempo determinato (12 mesi) di due collaboratori del per il polo di Trapani. Ospedale Garibaldi di Catania, concorso per 6 posti da dirigente medico di patologia clinica e 2 posti da dirigente medico di chirurgia vascolare (scadenza 23 giugno 2024).

Concorso Policlinico di Palermo: altro concorso pubblico nel campo della sanità in Sicilia per il mese di giugno 2024. Disponibili 4 posti da dirigente medico, disciplina chirurgia plastica. Attivo anche un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere civile/edile a tempo pieno e indeterminato. Scadenza 16 giugno 2024.

Concorso all’Università di Catania: due selezioni aperte fino al 13 giugno 2024. Un posto è per un tecnologo di II livello, uno per un ricercatore, settore scientifico-disciplinare BIO/03 – Botanica ambientale e applicata, per il Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente. Attenzione: all’Università di Catania è attivo fino a inizio giugno anche il bando per chi desidera accedere ai percorsi di abilitazione all’insegnamento da 30/60 CFU. Di seguito un articolo con maggiori informazioni.

Tra gli altri concorsi pubblici attivi a giugno 2024 in Sicilia si segnalano anche selezioni per un posto nei seguenti enti: Università Kore di Enna (un posto da ricercatore, scadenza 16 giugno 2024), Asp di Agrigento (un posto da direttore della UOC Ortopedia e traumatologia, scadenza 6 giugno 2024), ospedale San Marco di Catania (si cerca un direttore di struttura complessa gastroenterologia ed endoscopia digestiva, scadenza 16 giugno), Comune di Acireale (un posto da funzionario esperto in programmazione e animazione territoriale, scadenza all’8 giugno).

I bandi nazionali da conoscere

Oltre ai concorsi pubblici attivi in Sicilia, a giugno 2024 ci sono altre selezioni nazionale attivi in sedi di tutte le Regioni da nord a sud. Tra queste:

Maxi avviso Asmel, 37 profili ricercati

Concorso allievi carabinieri 2024, oltre 3000 posti

Concorso Agenzia delle Entrate, campo Risorse Umane

Selezioni scuola: GPS e concorso ATA terza fascia

Come partecipare e rimanere aggiornati

Per partecipare ai concorsi in Sicilia o nel resto d’Italia, fare sempre riferimento alle modalità di partecipazione riportate nei bandi. Rimanere aggiornati sui concorsi attivi è molto semplice: basta leggere regolarmente il sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o visitare la sezione “Lavoro” di QdS.it.

Concorsi in Sicilia a giugno 2024, dove trovare i bandi

Per scoprire i requisiti e i bandi dei concorsi pubblici in scadenza a giugno in Sicilia, si può fare riferimento:

Ai siti ufficiali e/o anche alle pagine social degli Enti che propongono il Concorso;

e/o anche alle pagine social degli Enti che propongono il Concorso; Ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell’Interno;

e sul sito del Ministero dell’Interno; Per i concorsi pubblici, anche il portale inPA riporta spesso il bando.

riporta spesso il bando. Sito QdS.it, sezione “Lavoro“, con aggiornamenti costanti.

