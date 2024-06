Assunzioni alla Città Metropolitana di Milano, diversi concorsi attivi: come partecipare

Posizioni aperte anche per diplomati e a tempo indeterminato: ecco i bandi.

Concorsi alla Città Metropolitana di Milano 2024: tra giugno e luglio 2024 sono attivi 7 bandi di concorso per l’assunzione di 41 persone.

Ecco le posizioni aperte, i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorsi Città Metropolitana di Milano, figure ricercate e posti

Sono 41 i posti disponibili nei bandi attivati dalla Città Metropolitana di Milano, così ripartiti:

Un posto, a tempo pieno e indeterminato, di funzionario/a tecnico/a ambientale – area funzionari al Comune di Opera;

– area funzionari al Comune di Opera; Un posto, a tempo pieno mediante contratto di formazione lavoro (durata 24 mesi), di funzionario/a esperto/a dei processi di sviluppo e controlli – area dei funzionari ed elevata qualificazione;

– area dei funzionari ed elevata qualificazione; Due posti a tempo pieno, mediante contratto di formazione lavoro (durata 12 mesi), di istruttore/istruttrice amministrativo/a e contabile – area degli istruttori;

– area degli istruttori; Due posti, a tempo pieno e indeterminato, di funzionario/a esperto/a dei processi di sviluppo e controllo – area dei funzionari ed elevata qualificazione;

dei – area dei funzionari ed elevata qualificazione; 5 posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore/istruttrice tecnico/a – area degli istruttori, per il Comune di Baranzate (1 posto), Comune di Bollate (2 posti) e Comune di Opera (2 posti);

– area degli istruttori, per il Comune di Baranzate (1 posto), Comune di Bollate (2 posti) e Comune di Opera (2 posti); 5 posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore/istruttrice amministrativo/a e contabile – area degli istruttori, al Comune di Bollate (1 posto) e al Comune di Opera (4 posti);

– area degli istruttori, al Comune di Bollate (1 posto) e al Comune di Opera (4 posti); 25 posti complessivi, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore/istruttrice operatore/operatrice mercato del lavoro – area degli istruttori.

Il concorso da 25 posti è l’unico indetto dalla Città Metropolitana di Milano per titoli ed esami: per le altre selezioni, invece, si procederà solo per esami.

Requisiti

Requisiti comuni a tutti i concorsi della Città Metropolitana di Milano

Cittadinanza italiana, in Stati Ue o possesso dei requisiti previsti all’articolo 38, commi 1 e 2 (cittadini/e degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) e 3 bis (cittadini/e di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE o che siano titolari dello status di rifugiato/a o protezione sussidiaria);

(Per i cittadini stranieri) conoscenza adeguata della lingua italiana;

Età compresa tra i 18 anni e l’età prevista per il collocamento a riposo. Attenzione: per il concorso per istruttore amministrativo-contabile l’età massima è 32 anni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Per partecipare ai concorsi della Città Metropolitana di Milano, i candidati con cittadinanza italiana devono essere iscritti alle liste elettorali del Comune di residenza;

Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

Non essere stati licenziato, destituiti, decaduti o dispensati dall’impiego nella Pubblicazione Amministrazione per insufficiente rendimento, motivi disciplinari o produzione di documenti falsi;

Assenza di condanne penali o misure di sicurezza a carico che ostacolino il rapporto con la PA;

Posizione regolare con l’obbligo di leva (se previsto);

conoscenza della lingua inglese;

idoneità psico-fisica all’impiego.

Funzionario/a tecnico/a ambientale

titolo di studio:

Diploma di laurea del vecchio ordinamento in:

Architettura

Biotecnologie agro-industriali

Chimica

Chimica industriale

Fisica

Ingegneria chimica

Ingegneria civile

Ingegneria edile

Ingegneria forestale

Ingegneria mineraria

Ingegneria per l’ambiente e il territorio

Pianificazione territoriale e urbanistica

Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale

Scienze ambientali

Scienze biologiche

Scienze forestali

Scienze forestali e ambientali

Scienze geologiche

Scienze naturali

Scienze nautiche o discipline nautiche

Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali

Urbanistica

Laurea triennale (DM 509/99) in una delle seguenti classi:

01 Biotecnologie

04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile

07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale

08 Ingegneria civile e ambientale

12 Scienze biologiche

16 Scienze della Terra

21 Scienze e tecnologie chimiche

25 Scienze e tecnologie fisiche

27 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

Laurea triennale (DM 270/04) in una delle seguenti classi:

L02 Biotecnologie

L07 Ingegneria civile e ambientale

L13 Scienze biologiche

L17 Scienze dell’architettura

L21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

L23 Scienze e tecniche dell’edilizia

L27 Scienze e tecnologie chimiche

L30 Scienze e Tecnologie Fisiche

L32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

L34 Scienze geologiche

Laurea specialistica (DM 509/99) in una delle seguenti classi:

3/S Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

6/S Biologia

7/S Biotecnologie agrarie

8/S Biotecnologie industriali

20/S Fisica

27/S Ingegneria chimica

28/S Ingegneria civile

38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio

50/S Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

62/S Scienze chimiche

66/S Scienze dell’universo

68/S Scienze della natura

69/S Scienze della nutrizione umana

74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale

82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

85/S Scienze geofisiche

86/S Scienze geologiche

Laurea magistrale (DM 270/04) in una delle seguenti classi:

LM03 Architettura del paesaggio

LM04 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM06 Biologia

LM07 Biotecnologie Agrarie

LM08 Biotecnologie Industriali

LM17 Fisica

LM21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

LM22 Ingegneria chimica

LM23 Ingegneria civile

LM24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LM26 Ingegneria della sicurezza

LM35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio

LM44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria

LM48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM54 Scienze chimiche

LM58 Scienze dell’universo

LM60 Scienze della natura

LM61 Scienze della nutrizione umana

LM71 Scienze e tecnologie della chimica industriale

LM73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali

LM74 Scienze e tecnologie geologiche

LM75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

LM79 Scienze geofisiche

Esperto/a dei processi di sviluppo e controlli

titolo di studio: Laurea (triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento) attinente al profilo da ricoprire nell’ambito del progetto. Laurea magistrale in:

Discipline economiche e sociali, 64/S Scienze dell’economia, LM56 Scienze dell’economia

Economia aziendale, 84/S Scienze economico-aziendali, LM-77 Scienze economico-aziendali

Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali

Economia e gestione dei servizi

Economia politica

17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale

Ingegneria gestionale

Matematica, 45/S Matematica, LM-40 Matematica

Scienze dell’amministrazione, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, 19 Scienze dell’amministrazione, L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

Scienze politiche, 57/s Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, 89/S Sociologia, LM-88 Sociologia e ricerca sociale

Sociologia, 89/S Sociologia, 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali, LM-88 sociologia e ricerca sociale, 06 Scienze del servizio sociale, L-39 Servizio sociale

Statistica, 48/S metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi, 92/S statistica per la ricerca sperimentale, LM-82 Scienza statistiche, Scienze statistiche ed economiche.

Istruttore/istruttrice amministrativo/a e contabile

età compresa tra i 18 e i 32 anni;

titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico italiano.

Istruttore/istruttrice tecnico/a

titolo di studio: Diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia; diploma di geometra o diploma di maturità professionale o equipollente o diploma di istruzione secondaria conseguito in un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento-d.p.r. 88/2010): indirizzo costruzioni, ambiente e territorio; Istituto tecnico industriale edilizia. Diploma di liceo tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.

In alternativa, per partecipare a questo concorso della Città Metropolitana di Milano, è possibile avere anche una laurea in:

Diploma di laurea del vecchio ordinamento in:

Architettura

Ingegneria civile

Ingegneria edile

Ingegneria edile-architettura

Ingegneria per l’ambiente e il territorio

Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale

Urbanistica

Laurea triennale (DM 509/99) in una delle seguenti classi:

04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile

07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale

08 Ingegneria civile e ambientale

Laurea triennale (DM 270/04) in una delle seguenti classi:

L07 Ingegneria civile e ambientale

L17 Scienze dell’architettura

L21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

L23 Scienze e tecniche dell’edilizia



Laurea specialistica (DM 509/99) in una delle seguenti classi:

3/S Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

28/S Ingegneria civile

38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio

54/S Pianificazione territoriale urbanistica ambientale

Laurea magistrale (DM 270/04) in una delle seguenti classi:

LM03 Architettura del paesaggio

LM04 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM23 Ingegneria civile

LM24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LM26 Ingegneria della sicurezza

LM35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio

LM48 Pianificazione territoriale urbanistica ambientale

Funzionario/a esperto/a dei processi di sviluppo e controllo per la Città Metropolitana di Milano

titolo di studio: Laurea (triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento).

Istruttore/istruttrice amministrativo/a e contabile

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità)

Istruttore/istruttrice operatore/operatrice mercato del lavoro

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità)

Come partecipare

Per partecipare a uno o più concorsi indetti dalla Città Metropolitana di Milano i candidati devono presentare domanda online tramite il Portale unico del reclutamento della PA, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Si può accedere con SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi); eIDAS.

Concorsi Città Metropolitana di Milano, bandi e scadenze

Di seguito i bandi e le relative scadenze:

