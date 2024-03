Concorso Azienda regionale della salute Ares Sardegna: si cercano 107 profili professionali

Indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 107 posizioni nell’Azienda Regionale della Salute della Sardegna.

Indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 107 posizioni varie nell’Azienda Regionale della Salute della Sardegna di Selargius. I vincitori di concorso saranno assunti a tempo pieno e indeterminato. Questo è previsto dal bando pubblicato nella GU n.16 del 23 Febbraio 2024. Il concorso scadrà il 25 marzo 2024. Per partecipare al concorso è obbligatorio presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sul sito Ares Sardegna. La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dal giorno di pubblicazione del bando sul sito www.aressardegna.it nella sezione “Bandi di Concorso e Selezioni”.

La suddivise dalle posizioni ricercate

10 posizioni disponibili per educatori professionali nell’ambito degli operatori sanitari e funzionari.

3 opportunità di lavoro per assistenti sanitari nell’ambito degli operatori sanitari e funzionari.

7 posizioni aperte per logopedisti nell’ambito degli operatori sanitari e funzionari.

64 opportunità di lavoro per tecnici sanitari di laboratorio biomedico nell’ambito degli operatori sanitari e funzionari.

23 posti disponibili per assistenti tecnici geometri nell’ambito degli assistenti.

I requisiti e le prove per Logopedista

A) Diploma di Laurea Triennale in Logopedia appartenente alla Classe L/SNT2 delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione; oppure Diploma universitario in Logopedia ai sensi del Decreto Ministeriale n. 742/1994, ottenuto in conformità all’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche; oppure Qualifiche riconosciute come equipollenti, conformemente al Decreto Ministeriale del 27/07/2000, e abilitanti all’esercizio della professione di Logopedista; oppure

Titolo equivalente ottenuto all’estero e riconosciuto dalle autorità italiane.

B) Iscrizione all’Albo professionale pertinente.

Prove d’esame per Logopedista

La Preselezione prevede diverse prove atte a valutare le competenze dei candidati rispetto al profilo professionale oggetto del concorso.

A) Prova scritta: consiste nell’espletamento di un tema o nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla, anche combinando parzialmente o totalmente le suddette modalità, su argomenti correlati al profilo professionale specifico. È consentito l’utilizzo di strumenti informatici. Il superamento di questa prova richiede una valutazione numerica di almeno 21/30.

B) Prova Pratica: riguarda l’applicazione e/o l’illustrazione di tecniche specifiche inerenti alla qualificazione professionale richiesta. Può essere svolta anche in forma scritta, secondo le stesse modalità della prova scritta. È possibile utilizzare strumenti informatici. L’ammissione a questa prova è subordinata al superamento della prova scritta con il punteggio minimo richiesto. Il superamento di questa prova richiede una valutazione numerica di almeno 14/20.

C) Prova orale: si focalizza su argomenti pertinenti alla posizione da ricoprire. Durante questa fase, verrà valutata la conoscenza della lingua inglese, almeno a livello iniziale, e la competenza nell’utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche comuni. In base al comma 11 dell’art. 6 del D.P.R. 220/2001, la Commissione potrebbe essere integrata da membri aggiuntivi per valutare tali competenze.

I risultati della procedura saranno comunicati ai candidati esclusivamente tramite la pubblicazione delle graduatorie di merito sulla sezione dedicata alla procedura del sito istituzionale.

I requisiti per Assistente Tecnico Geometra

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) in geometria. oppure

Altra qualifica riconosciuta come equivalente in conformità alla normativa vigente. oppure

Qualifica alternativa che soddisfi i requisiti richiesti per la posizione.

Prove d’esame per Assistente Tecnico Geometra

Preselezione: la fase di preselezione potrebbe comprendere la risoluzione di un test strutturato con una serie di domande a risposta multipla su argomenti correlati al profilo professionale oggetto del concorso.

A) Prova Scritta: comporterà lo svolgimento di un tema o la soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla, anche combinando parzialmente o totalmente le modalità sopra citate, su argomenti pertinenti al profilo professionale specifico. La prova potrebbe essere condotta anche tramite l’utilizzo di strumenti informatici. Il superamento della prova scritta richiede un punteggio minimo di 21/30.

B) Prova Pratica: riguarderà l’esecuzione e/o l’illustrazione di tecniche specifiche o la preparazione di atti correlati alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrebbe essere effettuata anche in forma scritta, utilizzando le stesse modalità della prova scritta. L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta con il punteggio minimo richiesto. Il superamento della prova pratica richiede un punteggio minimo di 14/20.

C) Prova orale: incentrata su argomenti rilevanti per la posizione da ricoprire. Durante la prova orale, verrà valutata la conoscenza della lingua inglese a livello iniziale, nonché la competenza nell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche comuni. La Commissione potrebbe essere integrata da membri aggiuntivi per valutare tali competenze, conformemente alla normativa vigente.

Le materie principali su cui verteranno le prove includono:

Normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)

Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) e successive modifiche;

Normativa sulla progettazione strutturale e impiantistica delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

Normativa nazionale e regionale per l’accreditamento delle strutture sanitarie;

Normativa sulla prevenzione incendi delle strutture sanitarie, con particolare riferimento al D.M. 19/03/2015 e successive modifiche;

I requisiti per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

A) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea di primo livello abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (classe: lauree in professioni sanitarie tecniche /SNT3);

Diploma universitario nel profilo corrispondente, come definito dal D.M. Sanità n. 745 del 14.09.1994, ottenuto in conformità all’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;

Diplomi e attestati ottenuti secondo il precedente ordinamento, riconosciuti come equipollenti al diploma universitario ai fini dell’esercizio della professione e dell’accesso ai pubblici uffici, in base al decreto del Ministero della Sanità del 27 luglio 2000;

Titolo equipollente ottenuto all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano.

B) Iscrizione all’Albo professionale relativo.

Prove d’esame per Tecnico di Laboratorio Biomedico

Eventuale Preselezione consisterà nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

A) Prova Scritta: consiste nella risoluzione di un test strutturato con domande a risposta multipla su argomenti pertinenti al profilo professionale oggetto del concorso. La prova può includere la redazione di un tema o la soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla, anche con l’utilizzo di strumenti informatici. Il superamento richiede un punteggio minimo di 21/30.

B) Prova Pratica: comprende l’esecuzione e/o l’illustrazione di tecniche specifiche legate alla qualificazione professionale richiesta. La prova può essere svolta anche in forma scritta, con le stesse modalità della prova scritta. Il superamento della prova pratica richiede un punteggio minimo di 14/20 ottenuto dopo aver superato la prova scritta.

C) Prova Orale: riguarda argomenti correlati alla posizione da ricoprire. Sarà valutata la conoscenza della lingua inglese a livello iniziale, nonché l’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche comuni. La Commissione potrebbe essere integrata da membri aggiuntivi per valutare tali competenze, conformemente alla normativa vigente.

I requisiti generali

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o equiparazioni stabilite dalla legge.

Inclusione dei cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o status di rifugiato.

Adeguata conoscenza della lingua italiana.