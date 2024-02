Concorso Camera dei Deputati 2024, bando in scadenza: ecco le figure ricercate e i requisiti

Due importanti concorsi alla Camera: ecco come partecipare e come sarà l'esame.

Tutto ciò che c’è da sapere sul Concorso Camera dei Deputati 2024: si prevedono 100 posti di Assistente parlamentare e 25 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati.

Ecco il bando, i requisiti e le scadenze da tenere a mente per partecipare a questo concorso.

Concorso Camera dei Deputati 2024, il bando

Si tratta di due concorsi pubblici, entrambi per esami, per trovare 100 nuovi assistenti parlamentari e 25 consiglieri parlamentari. I bandi sono disponibili su https://concorsi.camera.it/. Di seguito tutte le informazioni utili per partecipare.

Concorso Camera dei Deputati 2024, come partecipare e scadenze

La scadenza per entrambi i bandi è fissata per il 26 febbraio 2024 alle ore 18. Per fare domanda basta accedere al portale dei Concorsi alla Camera dei Deputati (link in alto), cliccare su “la tua domanda” dopo aver letto il bando ed entrare nel portale tramite SPID.

I requisiti

Concorso per Assistente parlamentare

Cittadinanza italiana ;

; Età non superiore ai 40 anni (non compiuti);

non superiore ai 40 anni (non compiuti); Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o equivalente estero riconosciuto);

di istruzione secondaria di secondo grado (o equivalente estero riconosciuto); Idoneità fisica all’impego: capacità visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi, funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all’80%, funzione deambulatoria che non comporti l’ausilio di presidi ortopedici, normale funzione degli arti superiori;

all’impego: capacità visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi, funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all’80%, funzione deambulatoria che non comporti l’ausilio di presidi ortopedici, normale funzione degli arti superiori; godimento dei diritti politici ;

; assenza di sentenze definitive di condanna.

Concorso per Consigliere parlamentare alla Camera dei Deputati

Cittadinanza italiana ;

; Età non superiore ai 47 anni (non compiuti);

non superiore ai 47 anni (non compiuti); Uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati: Lauree magistrali LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-14, LM-15, LM-16, LM-19, LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-43, LM-45, LM-52, LM-56, LM-59, LM-62, LM-63, LM-64, LM-65, LM-76, LM-77, LM-78, LM-80, LM-81, LM-82, LM-83, LM-84, LM-87, LM-88, LM-89, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93, LM-94, LMG-01.

LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-14, LM-15, LM-16, LM-19, LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-43, LM-45, LM-52, LM-56, LM-59, LM-62, LM-63, LM-64, LM-65, LM-76, LM-77, LM-78, LM-80, LM-81, LM-82, LM-83, LM-84, LM-87, LM-88, LM-89, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93, LM-94, LMG-01. Idoneità fisica ;

; Godimento dei diritti politici ;

; assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta.

L’esame, cosa studiare per diventare Assistente Parlamentare

Concorso per Assistente parlamentare alla Camera dei Deputati 2024 – Prova selettiva

60 quesiti a risposta multipla su: diritto costituzionale, diritto e procedura parlamentare, diritto civile, diritto dell’Unione Europea.

Prove scritte

Prima prova – Questionario con 4 quesiti a risposta aperta, a cui rispondere in 3 ore. Due sono su Elementi di diritto costituzionale, gli altri due riguardano Elementi di diritto parlamentare e Storia d’Italia dal 1861 a oggi.

– Questionario con 4 quesiti a risposta aperta, a cui rispondere in 3 ore. Due sono su Elementi di diritto costituzionale, gli altri due riguardano Elementi di diritto parlamentare e Storia d’Italia dal 1861 a oggi. Seconda prova scritta del Concorso per Assistente parlamentare alla Camera dei Deputati 2024 – Quattro quesiti a risposta aperta, 3 ore a disposizione. Temi: Sicurezza nei luoghi di lavoro, materia prevenzione incendi, materia Primo Soccorso ed Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale.

Prova orale (punteggio minimo per accedere: media di 21/30 alle prove scritte e nessun punteggio inferiore a 18)

La prova orale prevede un colloquio per valutare l’aggiornamento del candidato sulle seguenti materie: elementi di diritto costituzionale, storia d’Italia dal 1861 a oggi, elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. E ancora: competenze informatiche e web di base, lingua inglese, seconda lingua (facoltativa, a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese, cinese e arabo).

Concorso per Consigliere parlamentare alla Camera dei Deputati, l’esame

Prova selettiva

60 quesiti a scelta multipla su: diritto costituzionale (Costituzione italiana), diritto e procedura parlamentare (Regolamento alla Camera), diritto civile e diritto dell’Ue.

Prova scritta

Le prove scritte del Concorso per Consigliere parlamentare alla Camera dei Deputati 2024 sono quattro:

elaborato di diritto costituzionale (4 ore);

elaborato di diritto e procedura parlamentare (4 ore);

elaborato di diritto civile o di politica economica (4 ore);

elaborato di storia d’Italia dal 1861 ad oggi (4 ore).

Prova orale

La prova orale prevede un colloquio per valutare l’aggiornamento del candidato sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto e procedura parlamentare, diritto amministrativo, diritto civile, diritto dell’Unione europea, storia d’Italia dal 1861 ad oggi, politica economica, contabilità dello Stato e degli enti pubblici, lingua inglese, Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa (lingua a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese, cinese e arabo).

