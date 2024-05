Concorso Dirigenti Scolastici 2024, ecco quando e dove sarà la preselettiva

Ecco tutte le informazioni utili per i partecipanti alla selezione da oltre 500 posti in tutta Italia.

Si terrà il 23 maggio la prova preselettiva del concorso ordinario per dirigenti scolastici del 2024: ci sarà un unico turno nazionale.

Ecco tutte le informazioni utili per i partecipanti sullo svolgimento della prova.

Concorso Dirigenti Scolastici preselettiva, dove e quando sarà

La prova preselettiva per gli aspiranti dirigenti scolastici si svolgerà il prossimo 23 maggio in un unico turno su tutto il territorio nazionale, dalle ore 14.30 alle ore 15.45. I candidati dovranno essere nella sede di svolgimento – quella individuata dall’USR nel territorio indicato dal candidato in fase di domanda di partecipazione al concorso pubblico – prima delle 13.30 per le operazioni di identificazione.

Preselettiva concorso Dirigenti Scolastici: sedi, abbinamento aule-candidati

Gli Uffici Scolastici Regionali comunicano la sede d’esame per i candidati almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove. La comunicazione appare sul Portale Unico del reclutamento raggiungibile sul sito www.inpa.gov.it, nonché nei siti ufficiali degli Usr interessati dalla selezione. Di seguito gli avvisi di associazione aule-candidati per la preselettiva del concorso Dirigenti Scolastici pubblicati sul portale.

I posti

Questi sono i posti messi a bando nel concorso ordinario per Dirigenti Scolastici del 2024 per ciascuna regione interessata.

Abruzzo 12

Calabria 11

Campania 34

Emilia-Romagna 28

Friuli-Venezia Giulia 11

Lazio 50

Liguria 6

Lombardia 156

Marche 14

Piemonte 65

Puglia 32

Sardegna 11

Sicilia 26

Toscana 54

Umbria 5

Veneto 72

Totale Concorso Dirigenti Scolastici: 587

I documenti da portare

Per la prova preselettiva del concorso per Dirigenti Scolastici del 23 maggio 2024, i candidati dovranno presentarsi in sede con:

Documento di riconoscimento in corso di validità;

Codice fiscale;

Ricevuta attestante la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico;

Ricevuta del versamento del contributo di segreteria.

La prova: cosa studiare

La prova preselettiva del Concorso ordinario per dirigenti scolastici dura 75 minute e consiste in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

Normativa educativa e ordinamenti degli studi in Italia;

Gestione delle Organizzazioni complesse;

Programmazione, Gestione e Valutazione delle Istituzioni scolastiche;

Organizzazione degli ambienti di apprendimento;

Gestione del persnale;

Valutazione e autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei processi scolastici;

Diritto civile e amministrativo;

Contabilità di Stato (applicata alle scuole);

Sistemi educativi dei Paesi dell’Ue.

Una risposta non data o errata vale 0 punti, quella esatta 1. Non si possono usare manuali, codici, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici o strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E, naturalmente, i candidati non possono parlare tra loro.