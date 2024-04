Concorso Fiamme Azzurre Atleti Penitenziari 2024, 16 posti disponibili: ecco come partecipare

È possibile presentare la candidatura fino al 17 Aprile 2024

È stato bandito il nuovo concorso Fiamme Azzurre Atleti Penitenziari 2024. Sono 16 i posti messi a bando, di cui 14 nel ruolo femminile e 2 nel ruolo maschile. È possibile presentare la candidatura fino al 17 Aprile 2024.

Concorso Fiamme Azzurre, come sono suddivisi i posti

I posti sono suddivisi tra:

Ruolo femminile:

Rugby

Ruolo Seven Centro: 1 posto

Ruolo Seven Tallonatore: 1 posto

Ruolo Seven Pilone: 4 posti

Ruolo Seven Ala: 1 posto

Ruolo Seven Apertura: 1 posto

Ruolo Seven Mediano Mischia: 1 posto

Canoa

Kayak K1- K2 500 metri: 2 posti

Tiro con l’arco

Arco Olimpico: 1 posto

Judo

Categoria 63 kg: 1 posto

Sollevamento pesi

Categoria 64 kg: 1 posto

Ruolo maschile:

Judo Categoria 73 Kg: 2 posti

Concorso Fiamme Azzurre, requisiti per partecipare

Prima di tutto per partecipare al concorso è necessario aver superato i 17 anni e non aver compiuto e quindi superato i 35 anni. Inoltre è fondamentale essere stati riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre.

Concorso Fiamme Azzurre, come candidarsi

La domanda di partecipazione va redatta secondo il seguente modello, e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it, indicando nell’oggetto “Concorso 16 posti Fiamme Azzurre”.

Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, con le modalità e nei termini sopra indicati, da uno dei genitori, purché esercente la potestà genitoriale o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore. I genitori del candidato minorenne devono, altresì, sottoscrivere e inviare in allegato alla domanda, l’autorizzazione all’assunzione (Allegato 2), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità.

Per poter partecipare è necessario possedere una PEC intestata a te. Inoltre, prima di inoltrare la domanda di partecipazione si consiglia di leggere con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale.

