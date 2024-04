Concorso ARPA Lombardia 2024 per 22 incarichi di lavoro: ecco come partecipare

È possibile presentare la candidatura entro lunedì 29 aprile 2024 alle ore 12

L’ARPA Lombardia ha annunciato lo scorso 30 marzo l’uscita del bando di concorso 2024, aperto per il conferimento di 22 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, che si rivolge a professionisti e tecnici del settore, offrendo 20 incarichi per la realizzazione di misure nivometeorologiche in vari campi neve, affiancati da 2 incarichi specializzati per l’esecuzione di rilievi del parametro snow water equivalent sui ghiacciai lombardi. È possibile presentare la candidatura entro lunedì 29 aprile 2024 alle ore 12.

Concorso ARPA Lombardia, i requisiti per partecipare

Prima di tutto è necessario essere maggiorenni. In secondo luogo sono necessari i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Assenza di condanne penali passate in giudicato e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

Scuola dell’obbligo (diploma di scuola secondaria di primo grado);

Esperienza di misurazioni nivometeorologiche e/o di snow water equivalent o predisposizione all’apprendimento;

Residenza o attività lavorativa in prossimità dei campi neve indicati negli allegati (solo per la candidatura agli incarichi di tipo A);

Comprovata capacità di movimentazione in ambiente montano sia estivo che invernale

(autodichiarazione) (solo per candidatura agli incarichi di tipo B).

Concorso ARPA Lombardia, come si articola

La selezione avverrà per titoli sulla base del curriculum presentato ed eventuale colloquio. Nella

valutazione sarà valorizzato il mantenimento del campo neve in uso, al fine di non interrompere la serie storica del rilievo. In caso di proposta rilocazione da parte del candidato, la centralina potrà essere spostata solo all’interno del perimetro comunale dell’attuale campo neve, previa valutazione di ARPA. In questo caso lo spostamento della centralina sarà a carico del rilevatore.

Concorso ARPA Lombardia, come candidarsi

La domanda di partecipazione va inoltrata attraverso il seguente portale. Nella domanda il candidato dovrà indicare per quale attività si propone (A, B); per l’attività A) ogni candidato indicherà per quale dei siti elencati in allegato 1 si propone.

Per poter partecipare è necessario possedere una PEC intestata a te, inoltre prima di inoltrare la domanda di partecipazione si consiglia di leggere con attenzione il bando, l’Allegato 1, l’Allegato 2 e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale.

