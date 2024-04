Opportunità lavorative con Lego, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che desiderano lavorare in un ambiente creativo e dinamico, Lego, l’azienda leader nel settore dei giocattoli, offre opportunità di lavoro entusiasmanti per coloro che amano costruire, creare e ispirare.

Lego, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, Lego spesso è alla ricerca delle seguenti figure:

Progettisti e ingegneri: talenti creativi e ingegnosi che possano contribuire alla progettazione e allo sviluppo dei loro prodotti. Ciò include progettisti di prodotto, ingegneri meccanici ed elettronici, ingegneri del software e specialisti di design.

Marketing e comunicazione: professionisti di marketing e comunicazione che possano creare strategie di promozione, gestire campagne pubblicitarie, sviluppare il brand e comunicare con efficacia i valori dell’azienda.

Ricerca e sviluppo: ricerca e sviluppo di nuove soluzioni creative e tecnologiche. Ricercatori, sviluppatori di giochi e specialisti dell’innovazione sono ricercati per contribuire alla creazione di nuovi prodotti

Produzione e logistica: professionisti nell’ambito della produzione, dell’approvvigionamento, della logistica e della gestione della catena di approvvigionamento per garantire l’efficienza operativa e la qualità dei prodotti.

Vendite e distribuzione: persone appassionate di vendita e gestione dei canali di distribuzione, che possano promuovere i prodotti e creare relazioni commerciali solide con i rivenditori.

Tecnologia dell’informazione: esperti in tecnologia dell’informazione per supportare le loro operazioni aziendali, sviluppare soluzioni digitali, gestire le infrastrutture IT e migliorare l’esperienza dei clienti online.

Risorse umane: professionisti delle risorse umane che possano gestire le politiche di assunzione, lo sviluppo dei dipendenti, il benessere aziendale e la cultura organizzativa.

Lego, i requisiti per lavorare

Conoscenza e passione per i prodotti. Essere appassionati dei mattoncini e avere una buona conoscenza dei prodotti e dell’universo Lego potrebbero essere richieste competenze tecniche specifiche. Ad esempio, capacità di progettazione, conoscenza di software di modellazione 3D, competenze di programmazione o esperienza nella gestione della catena di approvvigionamento.

Creatività e pensiero innovativo: Saper pensare in modo creativo, proporre nuove idee e soluzioni originali può essere un requisito importante.

Capacità di lavoro di squadra: Essere in grado di lavorare efficacemente con gli altri, contribuire alle dinamiche di squadra e comunicare in modo chiaro ed efficace sono competenze apprezzate.

Competenze di problem solving: essere in grado di affrontare sfide, analizzare situazioni complesse e trovare soluzioni innovative può essere fondamentale.

Competenze comunicative: Essere in grado di comunicare in modo chiaro, sia oralmente che per iscritto, è un requisito importante per molte posizioni. La capacità di comunicare efficacemente con i colleghi, i clienti e gli stakeholder interni ed esterni è essenziale.

Conoscenza linguistica: A seconda della posizione e dell’ubicazione, potrebbe essere richiesta la conoscenza di una o più lingue straniere.

Formazione ed esperienza: I requisiti di formazione ed esperienza variano a seconda del ruolo.

Lego, come candidarsi

Per accedere alle straordinarie opportunità di lavoro nel settore di ricerca Lego, ti invitiamo a visitare la pagina dedicata alle carriere, search LEGO Lavora con noi. Su questa piattaforma, pubblichiamo regolarmente tutte le posizioni aperte nel Gruppo Lego a livello internazionale. Attraverso questa pagina, puoi facilmente candidarti online inserendo il tuo curriculum vitae direttamente nel nostro database aziendale. Non perdere l’opportunità di far parte del nostro team globale e di esplorare un mondo di possibilità lavorative in Lego.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI