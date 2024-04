Lavoro con Apple in Sicilia, ecco le posizioni aperte

Diversi. i profili ricercati

Il colosso Apple mette periodicamente a disposizione delle nuove posizioni lavorative per tutti coloro che desiderano avviare una carriera nel settore della tecnologia. Tutti coloro che desiderano candidarsi hanno la possibilità di scegliere tra numerose opzioni quella che più si addice alle singole esigenze. Per esempio in Sicilia sono diverse le sedi in cui ci sono delle prospettive di lavoro.

Apple, i requisiti per lavorare

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano a seconda delle esigenze dell’azienda, di solito ai candidati vengono richiesti i seguenti requisiti:

Almeno 3-5 anni di esperienza significativa e prestazioni elevate nella vendita di soluzioni tecnologiche e/o di fascia business o equivalente.

Esperienza comprovata nell’integrazione di piattaforme mobili e di trasformazione aziendale, unita a una conoscenza generale dei principali rami di attività, trend tecnologici, sfide e opportunità delle piccole e medie imprese.

Ottime capacità di ascolto e negoziazione, spiccate doti interpersonali ed esperienza a contatto con il pubblico.

Capacità di creare un ambiente inclusivo promuovendo il rispetto delle differenze reciproche e la voglia di imparare.

Capacità di esprimere i valori di inclusione e diversità di Apple nelle attività svolte quotidianamente

Comprovata capacità di saper sviluppare il team per offrire ai clienti un’esperienza straordinaria, ottenendo risultati concreti

Esperienza nel gestire con diplomazia i vari impegni nei confronti di clienti, staff e operazioni.

Capacità di adattamento alle sfide che caratterizzano un ambiente retail in costante evoluzione.

Apple, come candidarsi

Per scoprire quali sono le posizioni aperte in Sicilia, in Italia e all’estero basta consultare questa pagina e seguire tutte le indicazioni per inviare la candidatura.

