Concorso OSS Melegnano ASST 2024, 30 posti con licenza media: ecco come partecipare

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 5 maggio 2024

È stato ufficialmente bandito il concorso per Operatore Socio Sanitario presso l’ASST di Melegnano e Martesana: questa. Si tratta di una importante opportunità per tutti coloro che possiedono una licenza media e aspirano a una carriera gratificante nel campo della salute e dell’assistenza sociale. I posti disponibile sono 30, mentre la domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro e non oltre il 5 maggio 2024.

Concorso OSS Melegnano, i requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso è necessario prima di tutto essere maggiorenni, mentre il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Inoltre bisogna essere muniti dell’attestato di Operatore Socio Sanitario.

Concorso OSS Melegnano, come si articola

Prova scritta (max 30 punti);

Prova orale (max 30 punti);

Valutazione dei titoli (max 40 punti).

Concorso OSS Melegnano, come candidarsi

La domanda di partecipazione va inoltrata attraverso il seguente portale.

Inoltre, prima di inoltrare la domanda di partecipazione leggi con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale. Per partecipare inoltre è previsto il pagamento di un contributo concorsuale pari a 20 euro. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 5 maggio 2024.

