Nuove opportunità di lavoro con Unicredit Banca, assunzioni per diplomati e laureati

Offerte di lavoro anche nelle sedi in Sicilia: ecco tutte le informazioni utili.

Nuove opportunità di lavoro con Unicredit banca: sono tante le posizioni aperte sia per diplomati che per laureati, così come le possibilità di tirocinio e apprendistato.

Ecco le offerte di lavoro più recenti e le istruzioni per presentare il proprio CV e rimanere aggiornati sulle opportunità offerte dalla banca.

Lavoro per diplomati e laureati con Unicredit

Di seguito le offerte più recenti di Unicredit Banca, con posizioni aperte in tutta Italia.

Banker Wealth Manager (Ancona, Firenze, Milano, Padova, Pesaro, Roma, Treviso): Unicredit cerca professionisti con pluriennale esperienza nella gestione di portafogli, con l’obiettivo di ampliare la squadra di Banker in tutta Italia.

(Ancona, Firenze, Milano, Padova, Pesaro, Roma, Treviso): Unicredit cerca professionisti con pluriennale esperienza nella gestione di portafogli, con l’obiettivo di ampliare la squadra di Banker in tutta Italia. Investment Advisor | Wealth Management (full time, tempo indeterminato, Milano): l’Investment Advisory si occupa della gestione del dialogo sugli investimenti con i clienti.

(full time, tempo indeterminato, Milano): l’Investment Advisory si occupa della gestione del dialogo sugli investimenti con i clienti. Consulente di Filiale per Unicredit (full time, contratto di apprendistato per diplomati e laureati): apprendistato professionalizzante in tutta Italia (a titolo esemplificativo, queste sono le piazze indicate: Carbonia, Genova, Ivrea, La Spezia, Milano, Monza, Roma, Sestriere, Torino, Varese).

per Unicredit (full time, contratto di apprendistato per diplomati e laureati): apprendistato professionalizzante in tutta Italia (a titolo esemplificativo, queste sono le piazze indicate: Carbonia, Genova, Ivrea, La Spezia, Milano, Monza, Roma, Sestriere, Torino, Varese). Client Solutions Graduate Program – Group Treasury (Milano, tempo indeterminato): opportunità per laureati.

(Milano, tempo indeterminato): opportunità per laureati. CURRICULAR INTERNSHIP- ICT Demand Management (Tirocinio curriculare): opportunità di tirocinio per studenti universitari a Milano.

(Tirocinio curriculare): opportunità di tirocinio per studenti universitari a Milano. Gestore corporate: Unicredit offre lavoro a tempo indeterminato e full time a risorse incaricate dello sviluppo e della gestione autonoma di un portafoglio Imprese. In particolare, nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G., Toscana, Marche e Umbria.

Queste elencate non sono le uniche opportunità di lavoro con Unicredit per laureati e diplomati sul territorio nazionale. Le offerte ad aprile 2024 sono circa 46, tra lavori per professionisti e opportunità di tirocinio/apprendistato, da nord a sud.

Lavoro con Unicredit in Sicilia

In Sicilia (a Palermo, in particolare) si cerca un Consulente Unicredit Direct da inserire con contratto di apprendistato. In più, a Palermo si cerca anche un Cyber Security Specialist per il servizio antifrode con contratto full-time a tempo indeterminato.

Sempre in Sicilia, a Palermo, Unicredit offre opportunità di lavoro come Consulente First: la banca ricerca risorse per lo sviluppo e la gestione commerciale della Clientela in portafoglio. Risulta poi attiva a Palermo anche l’offerta per aspiranti Private Banker (con 3/6 anni di esperienza e background in finanza aziendale).

A Catania, invece, si cercano risorse da inserire come Wealth Manager in apprendistato. Si tratta di un’opportunità di lavoro per laureati: si richiede laurea di I o II livello (preferibilmente a indirizzo economico/giuridico e con ottima votazione) e una buona conoscenza della lingua inglese, oltre che dell’italiano a livello madrelingua.

Requisiti

Consulente First

3/6 anni di esperienza in posizione equivalente;

Buone doti relazionali;

Buona conoscenza del territorio e del mercato di rifermento;

Atteggiamento positivo, capacità di coordinamento e team working;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Banker Wealth Manager:

3/6 anni di esperienza in posizione equivalente;

ottima conoscenza del territorio;

background in finanza aziendale;

buone doti relazionali;

spiccate attitudini commerciali;

atteggiamento positivo, capacità di coordinamento e team working;

buona conoscenza della lingua inglese.

Investment Advisor | Wealth Management per Unicredit:

(Preferibile) Esperienza comprovata in asset allocation/portafoglio multi-asset class con capacità di sales;

Forte conoscenza dei prodotti di investimento;

Ottime capacità relazionali e di comunicazione;

Grinta e ambizione;

Capacità analitiche superiori e forti competenze informatiche;

Attenzione ai valori dell’innovazione, del servizio al cliente, alla partnership interna e all’imprenditorialità;

Capacità di lavoro in team, in sinergia soprattutto con gli stakeholder.

Consulente di Filiale per Unicredit / Consulente Unicredit Direct

Diploma tecnico/liceale o una laurea di I o II livello, con ottima votazione;

Buona conoscenza della lingua inglese e italiano madrelingua.

Per questa opportunità di lavoro per diplomati e laureati da Unicredit, questi sono gli step previsti: candidatura online, test online, assessment in gruppo.

Client Solutions Graduate Program – Group Treasury:

Esperienza di lavoro o tirocinio, preferibilmente nell’ambito dell’asset management o del risk management;

Eccellente carriera universitaria e laurea;

Esperienza internazionale di rilievo;

Disponibilità al lavoro full time da maggio 2024;

Disponibilità a trasferte e mobilità internazionale;

Capacità di assumersi importanti responsabilità da subito;

Elevata capacità in lingua inglese. La conoscenza di altre lingue è considerata un plus.

CURRICULAR INTERNSHIP- ICT Demand Management (Tirocinio curriculare con Unicredit):

Conoscenza del CIB business;

Buone competenze informatiche;

Buona conoscenza del pacchetto Office;

Capacità di lavorare sotto pressione e in un ambiente internazionale;

Ottimo inglese;

Motivazione e capacità di problem-solving;

Atteggiamento customer-oriented, con la massima attenzione al cliente.

Gestore corporate

almeno due anni nella gestione autonoma di un portafoglio Imprese;

essere in grado di valutare il grado di affidabilità delle aziende in portafoglio attraverso l’analisi del loro andamento storico e previsionale;

buona conoscenza della lingua inglese.

Cyber Security Specialist

Capacità di lavoro in team, curiosità, dinamismo e interesse per il tema della sicurezza informatica;

Conoscenza dei linguaggi di programmazione;

Conoscenza dei network e dei software per la gestione della sicurezza informatica;

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

Esperienza in campo bancario e nell’analisi degli scenari per la prevenzione di frodi;

Conoscenza degli strumenti antifrode.

Come candidarsi e rimanere aggiornato

Per candidarsi a questa offerta o alle altre attivate da Unicredit, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” della banca, disponibile sul sito ufficiale, scegliere l’offerta di proprio interesse e cliccare su “Candidati“. La sezione viene aggiornata costantemente con offerte di varia natura e in tutte le parti d’Italia.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

La banca Unicredit

Unicredit è una banca commerciale pan-europea attiva in Italia, Germania, Europa centrale e orientale. Ha come obiettivo primario “dare alle nostre comunità le leve per il progresso, offrendo il meglio a tutti gli stakeholder e liberando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre persone in tutta Europa”. Con oltre 15 milioni di utenti, è tra i principali gruppi bancari attivi in Italia. “The Banker” l’ha nominata “banca dell’anno” nel 2023.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI