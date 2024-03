Opportunità di lavoro con Unicredit, come presentare la candidatura

Diversi i profili che vengono ricercati dal gruppo bancario

Per tutti coloro che hanno interesse ad avviare una carriera nel settore bancario, Unicredit mette periodicamente a disposizione delle interessanti opportunità di lavoro tra nuove posizioni e tirocini, dando così la possibilità di contribuire al successo della banca e di sviluppare le tue capacità professionali.

Unicredit, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano costantemente, solitamente viene selezionato personale per diverse posizioni e tirocini all’interno del gruppo bancario. Queste opportunità sono rivolte a laureati, laureandi, studenti e professionisti esperti in vari settori.

Unicredit, come candidarsi

Le offerte di lavoro sono indirizzate a laureati, laureandi e studenti con o senza esperienza. È possibile candidarsi seguendo il processo online attraverso la pagina dedicata alle ricerche in corso sul sito.

