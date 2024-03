Unicredit, il 22 marzo a Palermo il forum dedicato al turismo: i dettagli del programma

L’incontro, il cui inizio dei lavori è previsto per le ore 11, verrà introdotto dai saluti di Salvatore Malandrino

Un incontro tra UniCredit e il sistema produttivo del territorio dedicato all’analisi e al confronto, anche grazie al supporto di uno studio di settore, su opportunità e sfide per il comparto del turismo in Sicilia.

Con quest’obiettivo avrà luogo il 22 marzo a Palermo nella sede della Camera di Commercio (Via E. Amari, 11) il Forum delle Economie dedicato al settore del Turismo, organizzato da UniCredit in collaborazione con la Camera di Commercio Palermo ed Enna e con Federalberghi Sicilia.

Unicredit, forum del turismo a Palermo: gli interventi

L’incontro, il cui inizio dei lavori è previsto per le ore 11, verrà introdotto dai saluti di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, Alessandro Albanese, Presidente Camera di Commercio di Palermo ed Enna, e Nico Torrisi, Presidente Federalberghi Sicilia e Presidente Advisory Board UniCredit Sicilia.

Unicredit, il programma del forum sul turismo

Il programma prevede poi la presentazione di uno studio sul turismo in Sicilia, a cura di Andrea Dossena di Prometeia. A seguire ci sarà una Key-note su “Turismo e AI: quali opportunità e prospettive”, a cura di Mirko Lalli, Founder & CEO di The Data Appeal Company e una tavola rotonda su “Turismo 2030; tra innovazione e sostenibilità” alla quale interverranno Elvira Amata, Assessore Regione Siciliana Turismo, Sport e Spettacolo, Pasqualino Monti, Presidente Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Marcello Mangia, Presidente e Head of Hospitality Mangia’s, Laura Anello, Presidente Fondazione Le Vie dei Tesori. La tavola rotonda sarà moderata da Marco Romano, Direttore Giornale di Sicilia.

L’intervento dell’On. Amata

“Colgo una piena sintonia tra le finalità e i contenuti del Forum delle Economie UniCredit e le strategie dell’Assessorato da tempo finalizzate a stimolare significativi momenti di confronto da indirizzare a successive condivisioni di opportunità sul territorio. Tutto a vantaggio del comparto turistico nel suo complesso. In piena condivisione l’Assessorato è presente al Forum a conferma del valore riconosciuto alla strategica sinergia che si intende rafforzare con il mondo imprenditoriale che contribuisce a favorire, tra l’altro, utili scambi informativi rispetto alle finalità condivise e alle azioni da definirsi” – ha dichiarato l’Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, On. Elvira Amata.