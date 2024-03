Resiste l’anticiclone in Sicilia, ma per poco: weekend a rischio maltempo

In caso in cui questo scenario fosse confermato, avremo un crollo delle temperature di almeno 10 gradi da Nord a Sud

Dopo l’arrivo dell’anticiclone in Italia della scorsa settimana, le prossime saranno giornate altalenanti dal punto di vista del meteo. Come spiegato da Lorenzo Tedici de “iLMeteo.it”, l’alta pressione proverà ad espandersi sul Mediterraneo Centrale. In questo modo, probabilmente avremo una maggior stabilità atmosferica su tutta l’Italia almeno fino a giovedì 21 marzo. Anche le temperature sono attese in sensibile aumento, specie nei valori massimi.

Sicilia, weekend a rischio maltempo

Primi giorni di primavera in tranquillità dunque, ma non per tutti. Tra Sicilia e Calabria, infatti, nei giorni del cambio di stagione potrebbe esserci qualche nuvola in più rispetto al resto del Paese. Leggera instabilità di inizio primavera che poi – nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 marzo – potrebbe colpire anche diverse regioni d’Italia con acquazzoni in transito dai Balcani. Come riferito, il tempo poi peggiorerà ancora di più nel weekend delle Palme con il ritorno della neve fino a 900 metri di quota anche sulle regioni centrali.

Al momento si tratta di una tendenza meteo e sappiamo che, specie durante il mese di marzo, spingere le previsioni oltre i 3-4 giorni è molto rischioso: ma il vero rischio, soprattutto domenica, è di trovarsi davanti ad un estremo ribaltone.

Crollo delle temperature e piogge: gli scenari

In caso in cui questo scenario fosse confermato, avremo un crollo delle temperature di almeno 10 gradi da Nord a Sud, con ritorno della neve in alcune regioni e venti molto forti previsti sull’intero Stivale. In sintesi, colpo di coda finale dell’inverno prima dell’inizio dell’attesa primavera.