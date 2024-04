Concorso Roma Ausiliari 2024, 200 posti con Licenza Media: ecco come candidarsi

Grande occasione per tutti coloro che vogliono avviare una carriera con un occhio di riguardo verso l'inclusione sociale

Risorse per Roma, società partecipata interamente da Roma Capitale, annuncia l’apertura di un concorso per il reclutamento di 200 ausiliari. L’obiettivo è quello di rafforzare il supporto offerto nell’ambito dell’educazione e dei servizi alla persona, con un occhio di riguardo verso l’inclusione sociale e l’accessibilità.

Concorso Roma Ausiliari, le figure richieste

Le figure professionali richieste sono 200 e si suddividono nelle seguenti posizioni:

Ausiliariato e pulizia nei Nidi, nelle Scuole dell’Infanzia Capitoline, nelle Sezioni Ponte, nelle Scuole d’Arte e dei Mestieri e Centri di Formazione Professionale;

Assistenza al Trasporto Scolastico Riservato (alunni normodotati e disabili e Rom Sinti e Camminati, delle Scuole dell’Infanzia Capitoline e statali – primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie e di secondo grado).

Concorso Roma Ausiliari, cosa prevede

Il concorso prevede:

Eventuale preselezione

Prove pratiche d’idoneità

Valutazione dei titoli

Il punteggio massimo ottenibile dalla valutazione titoli e dalla prova pratica di idoneità alla mansione è pari a 100 (cento) punti, così suddiviso:

Massimo 30 (trenta) punti per la valutazione titoli

Massimo 70 (settanta) punti per la prova pratica di idoneità alla mansione

Concorso Roma Ausiliari, come presentare domanda

La domanda va inoltrata attraverso il portale Risorse per Roma.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata unicamente per via telematica,

utilizzando un proprio indirizzo di posta elettronica in corso di validità, compilando l’apposito modulo elettronico. Qui è possibile consultare il bando e la pagina ufficiale.

