Concorso scuola 2024, ecco le date, gli orari e il criterio dei punteggi

Sono 373mila canditati in tutta Italia

Il calendario con i relativi orari per quanto riguarda le prove del concorso per l’assunzione di insegnanti è stato ufficialmente pubblicato sul portale InPa. A partecipare al concorso scuola saranno dunque 373mila candidati suddivisi nel modo seguente:

69.117 candidati per le scuole dell’infanzia e primaria

303.687 per la scuola secondaria di I e II grado (superiori)

I posti messi a disposizione sono invece 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria.

Il Ministro Valditara: “Favorire la continuità didattica”

Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, il concorso scuola 2024 rappresenta “un passo in avanti nella valorizzazione dei docenti”, un “passaggio necessario volto a garantire un’educazione di qualità agli studenti su tutto il territorio nazionale, favorendo la continuità didattica”.

Concorso scuola 2024: calendario delle prove scritte

Le prove scritte del concorso scuola si terranno nelle seguenti giornate:

lunedì 11 e martedì 12 marzo 2024 per il reclutamento di insegnanti nella scuola dell’infanzia e primaria;

da mercoledì 13 a martedì 19 marzo (sabato e domenica esclusi), si terranno invece le prove per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di I e II grado.

Le prove si terranno nella regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione. A seconda del numero di candidati di ogni singola zona ci saranno poi diverse sessioni mattutine e pomeridiane, sempre nel rispetto del suddetto calendario.

Orari

Come anticipato, le prove del concorso scuola sono sia la mattina che il pomeriggio, in base ovviamente alla sessione a cui si viene assegnati. Nel dettaglio, per il turno mattutino l’orario va dalle 9 alle 10:40, ma le operazioni di identificazione avranno inizio già alle ore 8, mentre per quanto riguarda il turno pomeridiano la prova è in programma tra le 14:30 e le 16:10, mentre l’identificazione va fatta alle 13:30.

Documentazione necessaria

Nel giorno della prova scritta i candidati dovranno presentarsi portando con sé solamente un documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale.

Le Commissioni

Gli Uffici scolastici regionali avranno anche il compito di nominare le commissioni, per le quali è ancora in corso la ricerca di candidati, mentre il criterio di assegnazione dei punteggi, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere lo stesso utilizzato per le ultime prove: 2 punti in caso di risposta corretta, mentre astensione ed errore dovrebbero essere sempre pari a 0.