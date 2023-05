Confcommercio Palermo-Assipan, al via nuovo corso di formazione per panificatori e pizzaioli

Il corso per panificatore e pizzaiolo si svolgerà in 13 lezioni con oltre 100 ore di stage

Confcommercio Palermo e l’Associazione provinciale Panificatori – Assipan Palermo organizzano dal 12 al 30 giugno un corso per panificatore e pizzaiolo, indirizzato a chiunque desidera imparare gli aspetti fondamentali della panificazione e dell’arte della pizza e per acquisire le competenze tecniche e professionali di base utili a intraprendere una attività professionale o a inserirsi nel mercato del lavoro.

Nel solco della tradizione che vede Confcommercio impegnata nel sociale, sarà inserito tra i partecipanti anche un giovane in carico alla Cooperativa Sociale “Solidarietà”, presieduta da Serena Citrolo, ente no profit nato nel 1981 che opera all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico e collabora da molti anni con il Dipartimento di Salute mentale dell’Asp per l’inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità psichiatrica.

Il corso per panificatore e pizzaiolo si svolgerà in 13 lezioni con oltre 100 ore di stage distribuite tra lezioni teoriche ed esperienze pratiche in laboratorio per imparare le nozioni di base sui cereali, le farine e tutti gli ingredienti indispensabili alla produzione del pane e delle pizze, le tecniche di lavorazione e di cottura.

“Sarà un altro corso professionale di qualità – assicura Natale Spinnato, presidente di Assipan – guidato da professionisti del settore. Come i corsi effettuati nel recente passato, siamo certi di poter assicurare nuovi sbocchi occupazionali a molti partecipanti, considerato che c’è forte richiesta di personale qualificato da parte di molte attività cittadine del settore”.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire nella sede di Confcommercio Palermo in via Emerico Amari 11 o all’indirizzo masterclass@confcommercio.pa.it o inviando un messaggio whatsapp al numero 3332643976.