Confedilizia, morto ex presidente Corrado Sforza Fogliani

Presidente del Centro studi di Confedilizia e presidente di Assopopolari e per molti anni vicepresidente dell'Abi

E’ morto Corrado Sforza Fogliani, l’ex presidente della Confedilizia. Avrebbe compiuto 84 anni tra cinque giorni. Era presidente del Centro studi di Confedilizia e presidente di Assopopolari. E’ stato anche per molti anni vicepresidente dell’Abi.

Nel 2012 nominato Cavaliere del Lavoro

Nato a Piacenza il 15 dicembre 1938, Sforza Fogliani, è stato presidente della Banca di Piacenza dal 1986 al 2012, rimanendo nel Consiglio di amministrazione che lo ha eletto presidente d’onore e nel Comitato esecutivo dell’Istituto, di cui è stato eletto presidente carica che ha rivestito fino all’ultimo. Sforza Fogliani è stato nel passato vicepresidente dell’Abi ed era, dall’8 luglio del 2015, presidente di Assopopolari. Dal 1991 e per 25 anni è stato presidente di Confedilizia. Nel 2012 è stato con decreto del Presidente della Repubblica nominato Cavaliere del Lavoro.

Il cordoglio di Confedilizia

“Con il cuore pieno di dolore, ho il triste compito di comunicare alla grande famiglia della Confedilizia che è mancato Corrado Sforza Fogliani: per me, semplicemente, il Presidente. Non è il momento per le mille parole che potremo spendere, e spenderemo, per descrivere una figura grande in mille campi. Ora è il momento del raccoglimento, del dolore e, per molti di noi, della preghiera. Giorgio Spaziani Testa”.