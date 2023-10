Confindustria Siracusa, gli imprenditori incontrano il presidente dell’ADSP Di Sarcina

Molto proficuo ieri, in Confindustria Siracusa, l’incontro voluto dal Presidente Gian Piero Reale con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale Francesco Di Sarcina.

I molti imprenditori presenti hanno ascoltato le iniziative messe in campo dal Presidente Di Sarcina: I progetti di investimento previsti al Porto di Augusta e l’evoluzione del Sistema portuale della Sicilia orientale nello scenario della logistica nazionale ed europea.

L’azione amministrativa del Presidente Di Sarcina può essere sintetizzata in quattro “pilastri”: lo sviluppo delle infrastrutture portuali, l’uso efficiente ed efficace delle aree di banchina, l’incremento ed il miglioramento dei servizi all’utenza e l’adozione di regolamentazioni inerenti al libero ed equo accesso alle infrastrutture portuali.

Il Presidente Di Sarcina ha anche detto di aver intrapreso le iniziative necessarie per lavorare in parallelo sui quattro pilastri e di considerare Augusta e Catania come due realtà assolutamente importanti nel panorama nazionale, se ben sostenuti da politiche di sviluppo coerenti con i bisogni del mercato.

Soddisfatto dell’incontro il Presidente Reale che alla fine ha sottolineato l’importante opportunità per gli imprenditori di avere una visione complessiva sul futuro del Porto di Augusta e dell’intero Sistema Portuale della Sicilia Orientale auspicando un ampio coinvolgimento delle valide imprese locali nelle attività che verranno poste in essere.