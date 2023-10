Sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Siracusa: eletta Patrizia Candela alla presidenza

“Il nostro territorio – ha detto la Presidente Patrizia Candela - è ricco di attrattori culturali e naturalistici. Dobbiamo valorizzare i nostri siti".

Rinnovate le cariche nella Sezione Turismo ed Eventi di Confindustria Siracusa. Nel corso dell’Assemblea, svoltasi oggi, è stata eletta Presidente Patrizia Candela, Cluster General Manager del Gruppo Russotti Gestioni Hotels per la Sicilia. Vice Presidente è stato eletto Maurizio Garofalo (Mercure Hotel) e componenti del Consiglio di Presidenza Roberto Bramanti (Lighthouse-Faro Santa Croce), Salvatore Corso (Grand Hotel Ortigia), Lidia Falzone (Alagona-Lanterne Magiche Ortigia), Concetta Messina (Kaleo Servizi).

Le dichiarazioni di Patrizia Candela

“Rafforzare l’interlocuzione con le Istituzioni e le Amministrazioni locali per “Fare rete” e operare in maniera attiva con gli enti, i musei, le organizzazioni e le imprese” – nel programma del nuovo consiglio.

“Il nostro territorio – ha detto la Presidente Patrizia Candela – è ricco di attrattori culturali e naturalistici. Dobbiamo valorizzare i nostri siti creando – in partnership con le amministrazioni locali – eventi e promuovendo attività che risveglino la curiosità dei visitatori durante tutto l’anno, destagionalizzando l’offerta turistica e portando nella nostra città mostre, incontri e più in generale happening che possano accendere i riflettori sulla nostra mèta”.

Altro argomento rilevante nel programma: “Potenziare l’ITS, per assicurare alle strutture alberghiere e ai contenitori culturali nuove competenze e per indirizzare i giovani costruendo un futuro professionalmente più moderno e internazionale” . “Saremo tutti parte attiva di questo progetto – ha concluso la Presidente Patrizia Candela – per guardare avanti verso nuovi traguardi”.