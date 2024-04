Confindustria Siracusa, incontro con il Gruppo Tarros, l’ADSP della Sicilia orientale e gli operatori portuali

"Riteniamo che il tema trattato apra interessanti prospettive per lo sviluppo dei trasporti via mare nonchè per il porto di Augusta"

In collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Orientale, Confindustria Siracusa ha organizzato martedì scorso un incontro con il Gruppo Tarros, azienda leader nella logistica delle merci, operante su scala internazionale, per avviare una interlocuzione con le imprese di Confindustria Siracusa e della Sicilia Orientale. In una sala gremita di operatori portuali sono stati approfonditi i temi del trasporto di merci containerizzate, con particolare attenzione alle tratte afferenti nuovi mercati presenti nel Mediterraneo.

“Crescita commerciale porto di Augusta migliora competitività aziende”

“Siano ben lieti di presentare questa iniziativa – ha detto il Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale in apertura dei lavori – “perché la crescita delle attività commerciali del porto di Augusta significa il miglioramento delle competitività delle aziende del territorio; sosterremo ed accompagneremo le imprese associate e non, in un contesto economico certamente migliorativo” .

“Interessanti prospettive per sviluppo dei trasporti via mare”

“Riteniamo che il tema trattato apra interessanti prospettive per lo sviluppo dei trasporti via mare che partono dalla nostra provincia – ha commentato Francesco Di Sarcina Presidente dell’ADSP mare Sicilia Orientale – nonché per il futuro auspicabile sviluppo commerciale del Porto di Augusta”. “Siamo molto soddisfatti che il Gruppo Tarros abbia voluto partecipare a questo incontro presso Confindustria Siracusa, perché riteniamo che il porto di Augusta e quello di Pozzallo debbano essere conosciuti dalla più ampia possibile platea di operatori qualificati nel settore del trasporto merci containerizzato, avendo potenzialità inespresse che vanno assolutamente esaltate”.

“Incontrare i principali attori della logistica siciliana è stata un’ottima occasione per un confronto costruttivo tra domanda e offerta – ha detto Mauro Solinas, Direttore relazioni esterne del Gruppo Tarros – un grazie a tutti coloro che sono intervenuti, in particolare a Adsp Mare Sicilia Orientale, Confindustria Siracusa e Propeller di Catania per la splendida organizzazione”. Fondato nel 1828 il Gruppo Tarrosoffre un servizio su misura nel trasporto “DOOR TO DOOR”, coordinando un network logistico integrato e complesso, gestito con le migliori tecnologie disponibili.

