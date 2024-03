Confindustria Siracusa, rieletto il presidente Gian Piero Reale

“Continueremo a lavorare in maniera coesa per il nostro territorio – ha commentato il Presidente di Confindustria Siracusa – affrontando le diverse tematiche locali, regionali e nazionali per far crescere le imprese e promuovere sviluppo economico”

Nel corso della riunione della Consulta delle Associazioni di categoria tenutasi ieri, nei locali della sede di Siracusa della Camera di Commercio del Sud Est, è stato eletto coordinatore il Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale.

La Consulta, costituita con lo scopo di affrontare le esigenze socio-economiche del territorio della provincia di Siracusa e di proporre soluzioni, progetti e linee strategiche di sviluppo, è composta, come è noto, dai rappresentanti delle Associazioni categoria AGCI, Casartigiani, CIA, CLAI, CNA, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, CopAgri, Sicilia lmpresa.

Confindustria Siracusa, Gian Paolo Reale: “Promuovere lo sviluppo economico”

“Continueremo a lavorare in maniera coesa per il nostro territorio – ha commentato il Presidente di Confindustria Siracusa – affrontando le diverse tematiche locali, regionali e nazionali per far crescere le imprese e promuovere sviluppo economico”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI