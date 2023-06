Consorsi di Bonifica, sì dall’Ars a contributo da 3,4 milioni di euro per lavoratori

Secondo Carmelo Pace (DC), l'ok dell'Ars rappresenta "una buona notizia anche per gli imprenditori agricoli e gli operatori del settore".

Si accorciano le distanze verso la risoluzione della vertenza dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica siciliani: ieri l’aula dell’Ars ha approvato l’articolo che stanzierebbe 3,4 milioni di euro come contributo straordinario per porre fine al contenzioso e garantire il regolare pagamento degli stipendi ai lavoratori.

Lo annuncia il capogruppo della DC all’Ars, onorevole Carmelo Pace, da tempo impegnato a risolvere la questione relativa al mancato pagamento delle spettanze ai lavoratori del Consorzio AG 3, causato da una lunga vicenda giudiziaria terminata con il pignoramento presso terzi dei fondi che la Regione destina all’ente.

A più riprese, prima con un’interrogazione, poi con un disegno di legge e con un tavolo tecnico, negli ultimi tre mesi è stato proprio l’onorevole Carmelo Pace a sollevare la questione, chiedendo una soluzione per garantire serenità ai lavoratori.

Pace: “Buona notizia anche per imprenditori agricoli”

“L’inserimento di un capitolo per un contributo straordinario per liberare le somme da destinare agli emolumenti pregressi dei dipendenti del Consorzio di Bonifica rappresenta una buona notizia anche per gli imprenditori agricoli e gli operatori del settore agricolo in vista dell’imminente stagione irrigua”, sottolinea l’onorevole Carmelo Pace.

“Esprimo gratitudine nei confronti dell’assessore regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale Luca Sammartino per l’attenzione nei confronti di un gruppo di lavoratori in grave difficoltà economica. È un passo importante, ora attendiamo l’approvazione degli altri articoli e il voto finale sulla norma previsto per la prossima settimana”.