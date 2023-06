Contributi a fondo perduto 2023 per lo Sport, dal 19 giugno al via le domande

Dal 19 giugno è online la piattaforma per inviare richieste per accedere ai contributi a fondo perduto 2023 per lo sport.

A partire dalle ore 12 di lunedì 19 giugno sarà possibile presentare richiesta per accedere ai contributi a fondo perduto 2023 per il mondo dello Sport. Lo ha annunciato il Dipartimento per lo Sport del Governo, sottolineando che le richieste potranno essere inviate attraverso la nuova piattaforma messa a disposizione in questi giorni.

Potranno fare domanda le ASD e SSD che risultano iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 marzo 2023. La finestra per l’invio delle richieste rimarrà aperta per i successivi 30 giorni.

Nel complesso, il Dipartimento per lo Sport ha messo a disposizione finanziamenti per 115 milioni di euro. La cifra è stata suddivisa tra i gestori di impianti sportivi (con risorse a disposizione di 58 milioni di euro) e i gestori di impianti natatori (con risorse a disposizione di 67 milioni di euro).

Sulla pagina del Dipartimento viene ribadito che le richieste potranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma dedicata ai Bandi online (clicca qui per raggiungerla).

Il Dipartimento sottolinea che “eventuali istanze presentate con altre modalità non saranno prese in considerazione” e che “le istanze saranno validate dagli organismi affiliati direttamente in Piattaforma”.

“I criteri di corresponsione del contributo saranno contenuti negli articoli 3 e 4 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, si legge ancora sul portale del Dipartimento per lo Sport.

Foto di repertorio