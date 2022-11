Controlli a negozianti e ambulanti di Palermo, sanzioni per 35mila euro

La Polizia municipale nell'ambito dei controlli alle attività del centro storico, ha passato al setaccio locali e ambulanti

Giro di vite contro la movida selvaggia a Palermo. La Polizia municipale, nell’ambito dei controlli ispettivi alle attività produttive ed economiche del centro storico, ha passato al setaccio locali e ambulanti di via Maqueda e delle strade limitrofe. Nove le pattuglie coinvolte, per un totale di 21 accertatori. Nel complesso, sono state 45 le attività commerciali su sede fissa controllate, 8 gli accertamenti che hanno riguardato venditori ambulanti. Sono state rilevate 16 violazioni per occupazione illecita di suolo pubblico, 14 violazioni al Regolamento dehors, 17 al Regolamento pubblicità, 6 al Regolamento comunale Tosap.

Scoperte anche 3 attività con Dia sanitaria non aggiornata, 2 sprovviste di Scia, mentre altre 2 attività sono state sanzionate per gravi carenze igieniche. Irregolarità anche per quanto riguarda il rispetto dell’isola pedonale e l’autorizzazione a esercitare nel Comune di Palermo. Effettuati un sequestro e 16 comunicazioni di reato. Le sanzioni amministrative applicate hanno raggiunto un ammontare di circa 35mila euro.