VIDEO | FdI a Catania, Urso: “ISAB salva e stop caro voli nostre vittorie”, e Musumeci vuole i droni per gli incendi

I ministri Adolfo Urso e Nello Musumeci hanno preso parte al convegno di Fratelli d'Italia che si è tenuto a Catania.

“In un anno di lavoro abbiamo cancellato il Reddito di Cittadinanza per coloro che sono in grado di lavorare e, infatti, hanno ripreso a lavorare. Abbiamo affrontato e risolto alcune questioni siciliane particolarmente significative, a partire dalla crisi di una delle più grandi raffinerie italiane, quella dell’ISAB di Priolo con un indotto di oltre 10mila famiglie. E l’abbiamo risolta”.

Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del convegno di Fratelli d’Italia “L’Italia Vincente” che si è tenuto domenica 22 ottobre al Catania International Airport Hotel e che ha visto la premier Giorgia Meloni intervenire attraverso un videomessaggio per fare il punto sull’azione di Governo un anno dopo dal suo insediamento.

Urso: “Fatto tanto per Priolo e Termini Imerese”

“L’ISAB di Priolo non ha chiuso un giorno. Nel contempo abbiamo salvato un sito industriale perché siamo intervenuti con un provvedimento straordinario per il depuratore e consentire che rimanesse in vigore la produzione di tante imprese che incidono in quel polo così importante”.

“Siamo intervenuti sempre in Sicilia – ha aggiunto il ministro Urso – per Termini Imerese. La procedura è in corso, c’è la possibilità affinché vada in porto con la ripresa di un sito produttivo logistico e portuale, quale può essere Termini Imerese, strategico per la produzione logistica e il commercio dei prodotti siciliani“.

La realizzazione del nuovo telescopio

“Siamo intervenuti in maniera significativa anche per un fatto simbolico. Nel 2016, quindi diversi anni fa, l’Agenzia Spaziale Europea aveva deciso di realizzare proprio in Sicilia il telescopio del futuro per individuare i corpi celesti più piccoli e non era stato possibile farlo”.

“L’investimento stava per essere trasferito alle Canarie, ho dichiarato quel sito di interesse strategico nazionale abbiamo superato il vincolo. Quel sito così importante per il futuro dell’industria italiana e dello spazio sarà in Sicilia e questo è un orgoglio per i siciliani”, ha proseguito Urso.

Urso: “Algoritmo caro voli illegittimo”

Il ministro Adolfo Urso ha poi rimarcato l’impegno del Governo contro il caro voli da e per la Sicilia, ricordando la “riforma che tutela i cittadini contro” l’impennata dei prezzi “che alcune compagnie realizzano con un algoritmo che profila l’utente, creando un’asta dei voli inaccettabile. Quell’algoritmo è stato dichiarato sostanzialmente illegittimo, toccherà all’autorità Antitrust poter sanzionare chi eventualmente lo usasse a discapito dell’utente e del mercato”, ha concluso Urso.

Musumeci: “Incendi causati da criminali”

L’emergenza incendi in Sicilia “è legata essenzialmente all’atteggiamento criminale di alcuni, ma anche alla mancata gestione della prevenzione da parte dei proprietari dei fondi agricoli”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e il mare, Nello Musumeci, parlando della grave situazione che continua a colpire l’Isola in questi giorni sotto il profilo della minaccia dei roghi.

“Spesso la negligenza o la mancata conoscenza del problema porta migliaia e migliaia di ettari di terreno a essere distrutti nello spazio qualche ora”, ha aggiunto l’ex governatore siciliano.

“Presto coordinamento con Protezione Civile

“Io ricordo che da presidente della Regione ho pubblicato due bandi per l’acquisto di 220 mezzi antincendio, sono stati in gran parte già consegnati ma credo che la soluzione sia nel ricorso ai nuovi strumenti che ci offre la tecnologia, a cominciare dai droni”.

“Bisogna controllare dall’alto l’attività del piromane e intervenire con le forze dell’ordine. In questo senso incontreremo presto le direzioni regionali della Protezione civile per concordare insieme un piano preventivo. Non è possibile continuare inermi”, ha aggiunto Musumeci.

Foto e video di Davide Anastasi