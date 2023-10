Corte dei Conti, si apre a Palermo il convegno su “Giustizia al centro del Paese”

Inizia una due-giorni organizzata dalla Corte dei Conti per discutere il rapporto con i cittadini e le imprese e la garanzia dei diritti per lo sviluppo del sistema Paese.

Si è aperta oggi a Palermo la prima delle due giornate di studi organizzate dalla Corte dei Conti sul tema “Giustizia al servizio del Paese”.

All’interno di Palazzo Sclafani, edificio storico situato in piazzetta San Giovanni Decollato, la Corte dei Conti ha voluto aprire una costruttiva discussione sul rapporto tra la magistratura contabile, i cittadini e le imprese ponendo inoltre particolare rilievo al ruolo della magistratura ordinaria quale garante dei diritti per lo sviluppo del sistema-Paese.

Corte dei Conti: “Giustizia al servizio del Paese”

Il governatore della Regione Siciliana Renato Schifani, nei suoi saluti indirizzati al consesso, ha dichiarato che “è preciso impegno del mio Governo dotare sia il Consiglio di giustizia amministrativa che la Corte dei Conti per la Regione Siciliana di nuove prestigiose sedi”, indicando Villa Belmonte, per la quale sono in via di definizione i lavori di manutenzione straordinaria, e il Palazzo delle Finanze, una volta che sarà definito il trasferimento alla Regione da parte del governo centrale.

“La circostanza che le magistrature siano convenute a Palermo nel 75esimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione – ha sottolineato il governatore – riveste un importante valore simbolico per la città, ma anche per l’intera Sicilia”. Ha inoltre ricordato che ha ricordato che “ancora si attendono le norme di attuazione per la Corte di cassazione già oggetto di formale proposta da parte della Regione al Governo centrale”.

Sono seguiti, poi, i saluti del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, della dottoressa Giuseppina Tutino Delisi dell’Avvocatura dello Stato in sostituzione dell’avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, del presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco. Quest’ultimo ha messo in evidenza sia la farraginosità del processo e la fragile organizzazione uffici giudiziari che, a seguito della mancanza di organico, continua a contare tempi di esecuzione e conclusione dei processi ben al sopra della media europea.

“Magistratura a garanzia del buon andamento della PA”

L’avvio dei lavori alla è stato preceduto dai saluti istituzionali del Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, che ha presieduto e introdotto la prima delle tre sessioni in calendario, incentrata sul tema “La magistratura contabile a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione“.

Durante il suo discorso ha dichiarato che “si tratta della prima volta in cui tutti coloro che hanno la responsabilità dei vari plessi giudiziari si trovano insieme per parlare di Giustizia ‘al Servizio del Paese’, dove il carattere maiuscolo della parola ‘Servizio’ non è un refuso, bensì il frutto di una precisa scelta finalizzata a evidenziare il vero motivo conduttore di questo convegno” e che “la scelta di organizzare il convegno proprio in questa città è stata ispirata anche dalla consapevolezza del fondamentale ruolo qui assunto dalla magistratura nell’animare una nuova coscienza culturale, dopo l’incubo stragista, con la consapevolezza che il sistema Giustizia non può prescindere dalla fiducia nelle Istituzioni da parte dei cittadini e dalla resistenza civile alla criminalità”.

Nel pomeriggio avrà luogo la seconda sessione, orientata sugli aspetti legati a “La magistratura amministrativa nel rapporto tra potere pubblico, cittadini e imprese”, che sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, mentre, nella giornata di domani, la prima presidente della Corte suprema di Cassazione, Margherita Cassano, presiederà, infine, la terza sessione, dedicata alle tematiche connesse a “La magistratura ordinaria garante dei diritti per lo sviluppo del sistema-paese”.

Sono previsti, fra gli altri, gli interventi del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, della Presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, dell’Avvocato generale della Corte di giustizia UE, Giovanni Pitruzzella, oltre alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.