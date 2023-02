Convenzione tra Zes Sicilia Orientale e Comune di Troina: interventi nell’area produttiva

Sottoscritta dal Commissario Straordinario del Governo, Alessandro Di Graziano, e il sindaco Fabio Venezia.

Oggi presso la sede della ZES Sicilia Orientale è stata sottoscritta una convenzione tra la ZES,

rappresentata dal Commissario Straordinario del Governo, professor Alessandro Di Graziano, e il

Comune di Troina, rappresentato dal Sindaco Fabio Venezia, per la cessione gratuita da parte

di quest’ultimo del progetto esecutivo per i lavori di rifunzionalizzazione dell’area produttiva

“Libero Grassi” P.I.P. del Comune di Troina ai fini dell’attivazione per la ricerca congiunta dei

finanziamenti necessari per la realizzazione dell’opera (circa 3 milioni).

L’area interessata

Tale area, ricadente nella ZES, è attualmente caratterizzata dalla presenza di diversi operatori

economici e necessita di interventi volti alla riqualificazione della zona e necessari per sostenere le

attività produttive insediate e che si insedieranno.

Cosa farà la Zes

La stipula sancisce l’impegno della ZES Sicilia orientale di individuare la fonte di finanziamento per

la realizzazione dell’opera, alla luce del ruolo di cui è istituzionalmente investito il Commissario del

Governo, di supporto alle iniziative volte a garantire l’attrazione, l’insediamento e la piena

operatività delle attività economiche nell’ambito della ZES.

Tale convenzione, che si inserisce nel contesto del continuo dialogo e interazione tra la ZES e i

Comuni ricadenti nel territorio di competenza, rappresenta un ottimo esempio di collaborazione

istituzionale basato sul convincimento da parte di entrambi gli attori firmatari che la soluzione alle

criticità del territorio siciliano debba essere formulata innanzitutto attraverso la progettualità.