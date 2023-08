Cosa fare la notte di San Lorenzo: fra stelle cadenti e drink

Manca pochissimo alla notte di San Lorenzo e le persone si dividono per le attività da fare

Manca pochissimo alla notte di San Lorenzo, il 10 agosto, e le persone si dividono tra chi ne approfitta per andare a fare una serata, chi vuole vedere le stelle cadenti e chi neanche ci pensa.

Per quanto concerne le stelle cadenti o, tecnicamente, Perseidi si possono osservare non solo la notte di domani, ma soprattutto nei prossimi giorni, quando il fenomeno dovrebbe raggiungere il picco. Non è facile beccarle, ma vi sono alcune piccole accortezze che dovrebbero rendere il tutto più semplice.

Primo fattore: scegliere un punto al buio, o comunque con meno luci possibili nei dintorni; secondo: attendere, anche per concedere agli occhi di cogliere i movimenti nel cielo notturno; terzo: meglio optare per le spiagge o le radure, qualche belvedere come punti di osservazione, ma che rispettino i due consigli precedenti. Gli orari migliori sono dalle 22 fino alle 4 del mattino.

Oltre le stelle

Ovviamente non è un obbligo guardare e aspettare le stelle cadenti, ma vi è chi preferisce passare una serata come le altre, per mille ragioni, oppure chi ne approfitta per qualche evento. I siciliani possono dare un’occhiata a questo articolo con informazioni che potrebbero tornare utili.