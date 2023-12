Che vuoi più dalla vita? La Lucania

"Facciamo emigrare in Sicilia gente che ci aiuti": il commento di Giovanni Pizzo.

C’è uno spot in TV della Basilicata, o Lucania che dir si voglia, che invita le persone a diventare residenti di quella piccola ma ridente Regione. Si assicurano gas gratis e contributi per le energie alternative.

Ma la Sicilia non potrebbe attirare nuovi residenti, visto il suo calo demografico? Eravamo 5 mln 10 anni fa ed abbiamo perso 170.000 abitanti. Perdono cittadini 233 comuni su 391.

Solo la provincia di Ragusa ha un incremento significativo. Perché? Lì si sta bene. Ma ci sono altre parti dell’Isola dove si sta bene. Pensate che a Menfi, dove si sono trasferiti molti stranieri, o sul versante nord dell’Etna non si stia bene? Ci sono tante zone ad alta attrazione, dai Nebrodi alle Madonie. Solo che dovremmo incentivarle, per attrarre nuovi residenti, se fossero ricchi sarebbe meglio, così ci gioveremmo delle loro tasse.

Qualcuno aveva proposto la detassazione per i nuovi residenti in alcuni comuni dell’isola. Perché non siamo andati avanti? Alcuni comuni promuovevano di vendere case a 1 euro, come Sgarbi a Salemi, altri lo hanno imitato; ma non c’è una regia razionale, un piano incentivi regionale, per attuare quello che sarebbe naturale. C’è Regione in Italia che ha un clima e un patrimonio naturale e artistico superiore alla Sicilia? No.

Però ci insegna la Basilicata che questo non basta. Bisogna avere idee valide. Si è visto come è andata ai voucher del See Sicily: non ne hanno fatto nulla. Anzi dovremo restituire i soldi mal spesi. Ci vorrebbe un’agenzia regionale di attrazione di residenti da nazioni o regioni ad alto reddito. Gente che possa non solo regalarci le loro tasse ma investire, ristrutturando case e facendo guadagnare imprese e artigiani. In parte in alcune città come Palermo sta avvenendo senza una regia: molti stranieri stanno comprando case nel centro storico. Ma sono piccoli numeri, che dovremmo incentivare con piani mirati. Concedendo fondi ai Comuni per incentivare politiche di urbanizzazione. Abbiamo una marea di patrimonio immobiliare dei comuni abbandonato, valorizziamolo dandolo a nuovi residenti che si obbligano a investirci.

Concediamo delle norme di cambio destinazione d’uso specifico se è il caso e soprattutto comunichiamo, senza gli sprechi di Cannes, queste politiche di incentivo. La Sicilia è bellissima più per gli altri che per noi che la stupriamo con monnezza e schifezze. Facciamo emigrare in Sicilia gente che ci aiuti.

Così è se vi pare.