Costanzo: in centinaia in fila per l’ultimo saluto in Campidoglio: anche Fiorello alla camera ardente

La camera ardente rimarrà aperta fino a domani pomeriggio, prima dei funerali solenni che si terranno lunedì alla Chiesa degli Artisti

Centinaia di persone sono in fila da stamattina per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo in Campidoglio, dove è stata allestita la Camera ardente che rimarrà aperta fino a domani pomeriggio, prima dei funerali solenni che si terranno lunedì alle 15 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.

Accanto alla bara moltissimi fiori e corone

Gente comune, cittadini, famiglie con bambini attendono di rendere omaggio al noto giornalista e conduttore. Accanto alla bara, moltissimi fiori e le corone della Regione Lazio e del Comune di Roma. A fare gli onori di casa, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accanto ai due figli più grandi di Costanzo, Camilla e Saverio, e alla prima moglie Flaminia Morandi.

Il sindaco di Roma: “L’omaggio degli italiani è commovente”

Tra i primi ad arrivare per rendere omaggio al giornalista, la collega Barbara Palombelli e l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, oggi presidente Anica. Quest’ultimo ha detto: “La vita è stata per lui sorpresa e dolore. Maurizio Costanzo ha aiutato milioni di italiani ad esplorare la sorpresa. Vicino al potere, ma più vicino al popolo”. “Maurizio Costanzo è stato un gigante della storia della televisione, della cultura, del giornalismo italiano. L’omaggio oggi dei romani, delle romane, degli italiani è commovente”. E quanto ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima di lasciare la Camera ardente.

Anche Fiorello alla camera ardente

Entrando da un ingresso laterale, Rosario Fiorello, accompagnato dalla moglie Susanna, è arrivato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio per rendere omaggio a Maurizio Costanzo. Lo showman siciliano ha sostato in raccoglimento davanti al feretro, poggiando le mani sulla bara e si è poi intrattenuto con i familiari per le condoglianze. Nel frattempo continua il grande afflusso di gente comune e vip e alla camera ardente: sono giunti in Campidoglio l’attrice Manuela Aureli, Mara Venier, Pierluigi Diaco, Paola Saluzzi, Gianni Ippoliti, Rudy Zerbi, Ermete Realacci e Valerio Mastandrea. Quest’ultimo è entrato con una rosa in mano che ha deposto accanto al feretro.