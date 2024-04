Costi della logistica dei veicoli finiti, indice in crescita: i dati del quarto trimestre del 2023

Pubblicato l'aggiornamento dell'indice per il terzo e quarto trimestre 2023 da parte di ECG e PwC Austria.

L’indice dei costi della logistica dei veicoli finiti (Indice dei costi FVL) per il quarto trimestre 2023 è pari a 161,7, il che indica un aumento complessivo dei costi del 61,7% da gennaio 2019 a dicembre 2023. Per il secondo trimestre 2023 l’indice era pari a 158,7, quindi è aumentato di 3 punti dall’ultimo aggiornamento.

Costi FVL, i dati di fine 2023

Per i quattro segmenti sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Segmento logistico strada : l’indice dei costi stradali FVL è pari a 126,7 per il quarto trimestre 2023, il che indica un aumento complessivo dei costi del 26,7% tra gennaio 2019 e dicembre 2023. Per il secondo trimestre 2023 l’indice era pari a 123,1, quindi è aumentato di 3,6 punti indice dall’ultimo aggiornamento. L’aumento generale dei costi si basa principalmente su sostanziali aumenti dei pedaggi in vari Paesi e su ulteriori aumenti del costo del lavoro.

Segmento logistico mare : l'indice dei costi del trasporto marittimo è pari a 249,1 per il quarto trimestre 2023, il che indica un aumento generale dei costi del 149,1% tra gennaio 2019 e dicembre 2023. Per il secondo trimestre 2023 l'indice si è attestato a 245,9, quindi è aumentato di 3,2 punti indice dall'ultimo aggiornamento. Le tariffe di noleggio a tempo continuano a salire e nel quarto trimestre del 2023 hanno raggiunto i massimi storici.

Segmento logistico ferroviario : l'indice dei costi ferroviari è pari a 125,4 per il quarto trimestre 2023, il che indica un aumento complessivo dei costi del 25,4% tra gennaio 2019 e dicembre 2023. Per il secondo trimestre 2023 l'indice era pari a 122,1, quindi è aumentato di 3,3 punti indice dall'ultimo aggiornamento. L'aumento dei costi è dovuto principalmente all'aumento dei costi delle attività e delle tariffe di accesso ai binari.

Segmento logistico piazzali: l'indice dei costi per piazzali è pari a 117,8 per il quarto trimestre 2023, il che indica un aumento complessivo dei costi del 17,8% tra gennaio 2019 e dicembre 2023. Per il secondo trimestre 2023 l'indice era pari a 116,2, quindi è aumentato di 1,6 punti indice dall'ultimo aggiornamento. Questo sviluppo è dovuto principalmente all'aumento del costo del lavoro, con un effetto di contrasto causato dal calo dei costi dei servizi.

La versione completa dei dati aggiornati per il terzo e per il quarto trimestre 2023 in relazione ai costi FLV, differenziati per segmenti e Paesi, è disponibile qui come appendice allo studio pubblicato a marzo 2023. Ulteriori aggiornamenti sull’indice saranno forniti con cadenza semestrale.

Chi ha elaborato i dati

ECG è la piattaforma europea consolidata per il settore outbound della logistica automobilistica che riunisce rappresentanti dei fornitori di servizi logistici, dei r produttori di automobili e dei fornitori del settore. ECG mira a facilitare la collaborazione non commerciale tra le aziende associate e ad assisterle nella condivisione di best practice in molte aree operative, in particolare l’armonizzazione degli standard operativi.

ECG, l’Associazione europea della logistica dei veicoli, fin dal 1997 è la voce del settore della Logistica di Veicoli Finiti in Europa. ECG rappresenta gli interessi di più di 150 aziende associate, da PMI a conduzione familiare alle multinazionali, ed è il principale sostenitore del settore europeo della logistica dei veicoli. Rappresenta tutte le modalità di trasporto a livello europeo – stradale, ferroviario, marittimo e fluviale. I membri di ECG forniscono servizi di trasporto, distribuzione, stoccaggio, preparazione e post-produzione a produttori, importatori, società di noleggio auto e operatori di leasing di veicoli in tutta l’Unione Europea, nonché in Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Turchia e altri ancora. I membri possiedono o operano più di 360 navi per trasporto auto, 15.100 vagoni ferroviari appositamente costruiti, 22 chiatte fluviali e più di 23.000 bisarche.

Essendo anche un importante datore di lavoro, il settore della logistica di veicoli finiti svolge un ruolo importante nel contribuire al successo economico dell’Unione europea. I Membri di ECG hanno un fatturato aggregato di circa 21,3 miliardi di euro e il loro impatto economico sulle società collegate con il settore è stimato in 56 miliardi di euro. Oltre 93.000 cittadini europei sono impiegati direttamente dal settore della logistica dei veicoli finiti e altri 224.000 sono indirettamente impiegati in questo settore

Informazioni su PwC

