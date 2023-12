Covid, allarme di Pregliasco: “Durante feste niente abbracci a pranzi e cenoni”

Con la nuova variante Covid che imperversa, il virologo suggerisce come comportarsi durante le festività natalizie

Tra snarnuti, mal di gola e spossatezze varie il segnale che l’influenza stia circolando causa irrigidimento delle temperature è chiaro a tutti. Per questo motivo, con la nuova variante JN.1. del coronavirus che da novembre ha fatto capolineo anche in Italia, è il virologo dell’università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, nel corso della trasmissione ‘Un Giorno da Pecorà su Rai Radio 1 a fare il punto della situazione”.

Attenzione alle persone fragili

«Avremo il picco» di Covid «tra Natale e Capodanno. E dico a tutti: facciamo il tampone se pensiamo di avere una qualche sintomatologia». Non solo: «Nei pranzi e nei cenoni che faremo durante le Feste sarebbe meglio non abbracciare il nonno, specie se come dicevo si ha una sintomatologia dubbia. Insomma, se ci sono persone fragili evitiamo di abbracciarci». Raccomandazioni, quelle di Pregliasco, che comprendono anche l’utilizzo della mascherina. A chi è in partenza l’esperto la consiglia: «Si, sui voli aerei e sui treni sarebbe meglio indossarla».

Dati sottostimati

Infine la previsione. “Un aumento dei contagi Covid a Natale è molto prevedibile anche perché i dati sono sottostimati e non c’è più una vera tracciabilità del virus con un dato reale. Durante le feste sappiamo che vengono favorite le aggregazione e le riunioni familiari, per cui la nostra esortazione è quella di essere cauti e attenti soprattutto con anziani e fragili in casa”.