Covid, calano i nuovi casi in Sicilia ma i vaccini restano fermi sull’isola

In Sicilia si sarebbe registrato, nella settimana 23-29 novembre, un miglioramento dell’incidenza di casi Covid per 100.000 abitanti.

Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Gimbe sull’andamento del Covid, per quanto riguarda la Sicilia, sull’isola si sarebbe registrato, nella settimana 23-29 novembre, un miglioramento dell’incidenza per 100.000 abitanti. Si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-18,4%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (4,8%) e in terapia intensiva (0,7%) occupati da pazienti Covid-19.

La situazione Covid provincia per provincia in Sicilia

Ecco l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Ragusa 3 (+42,9% rispetto alla settimana precedente), Trapani 3 (-21,4%), Caltanissetta 2 (+20%), Palermo 1 (-21,1%), Agrigento 1 (+300%) Catania 1 (-47,4%), Messina 1 (-50%), Siracusa 0 (0%), Enna 0 (0%). La percentuale di popolazione under 60 anni coperta dal vaccino è pari a 0% (media Italia 0,4%); la percentuale di popolazione 60-69 anni coperta dal vaccino è pari a 0,1% (media Italia 3%); la percentuale di popolazione 70-79 anni coperta dal vaccino è pari a 0,2% (media Italia 5,4%); la percentuale di popolazione over 80 anni coperta dal vaccino è pari a 0,2% (media Italia 7,4%).

