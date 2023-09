Covid, il ministro Schillaci annuncia: “Arrivano i nuovi vaccini”

Entro i prossimi 15 giorni arriverà in Italia il nuovo vaccino resistente alle varianti Covid: l'annuncio del ministro Schillaci

I nuovi vaccini anti-Covid saranno pronti “tra quindici giorni”. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, aggiungendo che il governo “non ha ancora ragionato” sulla possibilità che siano offerti a tutti e gratuitamente.

Schillaci: “Covid e scuola? Siamo molto tranquilli”

Relativamente al Covid e all’ambiente scolastico “siamo molto tranquilli, stiamo lavorando con il ministero dell’Istruzione per tranquillizzare tutti. C’è stato un allarmismo forse esagerato su questo argomento”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell’evento alla Camera “Natalità: work in progress”, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Ecco quando arriverà il nuovo vaccino in Italia

Il nuovo vaccino aggiornato dovrebbe essere disponibile da ottobre anche in Italia e la sua somministrazione, come rileva l’ultima circolare del ministero della Salute, è fortemente raccomandata agli over-60, ai soggetti fragili, alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari. A questi gruppi di persone, secondo quanto indicata dalla circolare ministeriale, è raccomandata e offerta una dose di richiamo a valenza 12 mesi con la nuova formulazione di vaccino aggiornato.