Covid, Inail: entro il 4 marzo le domande per il sostegno ai familiari

I familiari dei medici e dei professionisti del settore sanitario, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari vittime del Covid-19 hanno tempo fino al 4 marzo per presentare la domanda per ricevere la speciale elargizione economica una tantum prevista dall’articolo 22 bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Il servizio online è attivo, come presentare la domanda

Sul portale dell’Istituto, si legge in una nota, è stato attivato l’apposito servizio online. Come previsto dall’accordo di collaborazione sottoscritto il 29 dicembre fra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Inail, le domande devono essere presentate sul sito dell’Istituto attraverso il servizio online “Speciale elargizione familiari vittime Covid-19”.

Quali sono le richieste ammesse

Le richieste devono riguardare i decessi avvenuti entro il 28 dicembre 2022 per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 contratto nel periodo di emergenza, compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario, cumulativamente da uno dei familiari munito di apposita delega o da un soggetto terzo, in qualità di rappresentante legale o delegato del familiare. Le risorse disponibili sono pari a 15 milioni di euro. Alla speciale elargizione si provvede attraverso le risorse del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La procedura online

Sul sito dell’Inail si legge che “Il servizio consente di richiedere il riconoscimento della speciale elargizione per i familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e operatori socio-sanitari deceduti a seguito di contagio da Covid-19. L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il 4 marzo 2023”.

Nella sezione “moduli e documenti utili” c’è una guida con tutte le indicazioni e le istruzioni relative al sostegno. L’accesso ai servizi online è possibile attraverso SPID, Carta Nazione dei Servizi, (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE).

Se si effettua per la prima volta l’accesso presso i servizi online di INAIL allora è necessario seguire tutti gli step del flusso di primo accesso. Dopo l’autenticazione si raggiunge la pagina Home personale dalla quale è possibile accedere ai diversi servizi.

Nella voce “Modulo richiesta” è presente il form da compilare fornendo tutte le informazioni necessarie all’inserimento della domanda. I campi che devono essere compilati obbligatoriamente vengono indicati con il simbolo ‘*’. Il form presenta diverse sezioni divise per tipologia di informazioni.

La prima sezione è quella dei “Dati del richiedente”. I quattro campi di questa sezione sono Nome, Cognome, Data di nascita, Codice fiscale.

I campi sono acquisiti in automatico al momento dell’autenticazione e appariranno quindi già precompilati e non modificabili.

Poi ci sono le sezioni “Luogo di nascita”, “Luogo di residenza”, “Contatti”.

La sezione “Dati del deceduto” contiene le informazioni riguardo la persona deceduta ed è obbligatorio compilare i campi nome, cognome, codice fiscale, professione e data del decesso. Il codice fiscale deve essere inserito nel formato corretto.

La data del decesso non può essere precedente al 31/01/2020.

Nella sezione “Coordinate per l’accredito” si indica l’intestatario/cointestatario, la banca/posta e le coordinate bancarie della persona a cui fare l’accredito. Una volta inviata la richiesta si viene reindirizzati sulla pagina di dettaglio nella quale è possibile prendere visione della domanda generata e delle relative informazioni.