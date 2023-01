Covid, Iss: “Mortalità 60-79enni no vax 6 volte più alta”

Nell'ultimo bollettino Covid dell'Iss è emerso come per i non vaccinati nella fascia 60-79 anni la mortalità sia 6 volte maggiore

Nuovi dati emergono dall’ultimo bollettino pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento del Covid in Italia.

Nella popolazione di età 60-79 anni, infatti, per i non vaccinati il tasso di mortalità risulterebbe tre volte più alto rispetto ai vaccinati con booster e quasi sei volte più alto rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni.

Epidemia da Covid stabile in Italia



Intanto la situazione dell’epidemia di Covid-19 in Italia è sostanzialmente stabile, con un lieve aumento dell’incidenza da 207 a 231 casi ogni 100.000 abitanti e un indice di contagio Rt fermo a 0,83, al di sotto della soglia epidemica di 1.