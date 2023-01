Covid: Pregliasco, “Fine emergenza forse in estate, ora calerebbe la guardia”

“Dobbiamo vedere come Covid evolverà nei prossimi mesi. Direi che con l’estate, lo speriamo, potrebbe esserci un’ulteriore tranquillizzazione. Un’indicazione che data adesso, invece, abbasserebbe troppo la guardia”. Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, è giusto aspettare ancora prima di declassare Covid-19 da emergenza sanitaria pubblica internazionale (Pheic), status che il Comitato di emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato. “Non si può cancellare una malattia infettiva con una disposizione formale”, ribadisce l’esperto all’Adnkronos Salute.

“Sicuramente i dati attuali sono più che positivi, con un trend in miglioramento, almeno in Italia e in Europa – osserva Pregliasco commentando la decisione dell’Oms – Ma il virus Sars-CoV-2 è ancora presente e quindi, come ho sempre detto, a mio avviso è corretto mantenere un approccio prudenziale con step progressivi da seguire”.

Secondo il medico è corretto tenere alta “un’attenzione alla luce delle nuove varianti virali, e della diffusione di Sars-CoV-2 in alcuni contesti e territori in cui la malattia Covid è ancora pesante. E’ chiaro che tutto questo deve essere gestito consentendo una libertà sempre maggiore, però senza dimenticarci che purtroppo il virus resta con noi. Ci vorrà ancora un po’ di tempo”, sostiene Pregliasco. “Lo ripeto ormai come un mantra: dobbiamo attenderci onde come quelle di un sasso lanciato in uno stagno. Vediamo come andrà nei prossimi mesi”.