Covid, Schillaci: “Attenti a evoluzione in Cina ma in Italia sereni”

"Non abbiamo in previsione alcun provvedimento come i tamponi in aeroporto", ha detto il ministro

I numeri della nuova ondata di Covid in Cina “sono molto importanti, ma non vi è alcun riscontro che a un aumento di casi sia seguito anche un incremento di ricoveri. Valutiamo con attenzione l’evolversi della pandemia in Cina, ma siamo tranquilli al momento”. A dirlo il ministro della Salute, Orazio Schillaci in un’intervista a ‘Il Messaggero’

“Non abbiamo in previsione alcun provvedimento come i tamponi in aeroporto. E in Italia i numeri ci lasciano sereni”, conclude.