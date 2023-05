Covid, Schillaci: “Speriamo Oms dichiari presto fine pandemia, noi sereni”

"Il Covid è una cosa che speriamo ormai esserci lasciati alle spalle", ha detto il ministro

Doopo l’annunciata riunione del Comitato di emergenza Covid dell’organizzazione mondiale della Sanità, il 4 maggio, “speriamo che ci sia, come tutti ci aspettiamo, la dichiarazione della fine della pandemia”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine di un incontro dell’Intergruppo parlamentare sulla sanità digitale al ministero della Salute. “Noi siamo molto tranquilli e sereni”.

Con l’ordinanza mascherine “le abbiamo di fatto limitate ai reparti più critici. Ma questo è un provvedimento non solo per il Covid ma per i pazienti fragili, e per tutte le malattie respiratorie. Il Covid è una cosa che speriamo ormai esserci lasciati alle spalle” .