Covid, Schillaci: “Proroga obbligo tamponi per passeggeri cinesi”

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, annuncia una nuova proroga dei controlli per i passeggeri cinesi in arrivo in Italia.

Il Governo ha intenzione di “procrastinare” l’obbligo dei tamponi per i passeggeri cinesi in arrivo in Italia “fino 15 febbraio o a fine febbraio, per un po’ la vogliamo procrastinare per maggiore sicurezza anche se i dati Covid nell’ultima settimana sono scesi molto”.

Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine del convegno “Evoluzione tecnologica in diagnostica per immagini e Radiologia interventistica. Stato dell’arte e prospettive future” al Fatebenefratelli Isola Tiberina-Gemelli Isola a Roma.

Questa, dunque, la linea dell’esecutivo al fine di fronteggiare la minaccia delle nuove infezioni da Covid-19 provenienti dalla Cina che sono riemerse nelle scorse settimane a seguito dell’allentamento delle restrizioni nel Paese asiatico.

Covid, in Italia situazione in miglioramento

Nel frattempo, secondo il recente monitoraggio della Fondazione Gimbe, continua nel nostro Paese la discesa dei contagi: -26,5%. In calo anche i ricoveri ordinari (-18,4%), così come le Terapie Intensive (-9,7%) e i decessi (-30,3%) negli ultimi 7 giorni.

Nella settimana 20-26 gennaio 2023, rispetto alla precedente, si rileva una diminuzione dei nuovi casi Covid (38.159 vs 51.888) e dei decessi (345 – di cui di cui 28 riferiti a periodi precedenti – vs 495, con una media di 49 al giorno rispetto ai 71 della settimana precedente).

In calo anche i casi attualmente positivi (251.970 vs 300.050 -16%), le persone in isolamento domiciliare (247.684 vs 294.820, -16%), i ricoveri con sintomi (4.081 vs 5.003) e le terapie intensive (205 vs 227).